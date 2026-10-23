Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка
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Характеристики
Описание товара Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка
Молоток-гвоздодер Matrix 10446 с головкой весом 450 г, бойком с магнитом и фибергласовой обрезиненной рукояткой, используется для забивания гвоздей, а также способен вытянуть и придать правильную форму неправильно вбитому крепежу. В верхней части бойка имеется паз с магнитом, в котором можно зафиксировать гвоздь, — это позволяет не придерживать его рукой при забивании. Молоток-гвоздодер используется в строительстве, а также полезен при сборке мебели и в домашнем хозяйстве.
Преимущества
- Головка инструмента изготовлена из прочной среднеуглеродистой стали 45, поэтому устойчива к динамическим нагрузкам.
- Селективная закалка рабочих частей придает им оптимальную твердость и предотвращает образование сколов и трещин.
- Твердость бойка находится в диапазоне 40-50 HRC, поэтому он выдерживает повышенные ударные нагрузки.
- Вклейка эпоксидным клеем надежно фиксирует головку — рукоятка не выскочит из нее при ударе.
- Увеличенная «юбка» в месте входа рукоятки в головку обеспечивает надежность ее крепления и защиту от гвоздя при промахе.
- Фибергласовая обрезиненная рукоятка поглощает колебания, не передавая вибрации от удара к руке мастера.
- В рукоятке имеются вентиляционные прорези, что повышает комфорт при работе.
- Отверстие в рукоятке позволяет подвешивать молоток-гвоздодер, что удобно для его хранения и транспортировки.
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Молоток-гвоздодер Matrix 10446 с головкой весом 450 г, бойком с магнитом и фибергласовой обрезиненной рукояткой, используется для забивания гвоздей, а также способен вытянуть и придать правильную форму неправильно вбитому крепежу. В верхней части бойка имеется паз с магнитом, в котором можно зафиксировать гвоздь, — это позволяет не придерживать его рукой при забивании. Молоток-гвоздодер используется в строительстве, а также полезен при сборке мебели и в домашнем хозяйстве.
Преимущества
- Головка инструмента изготовлена из прочной среднеуглеродистой стали 45, поэтому устойчива к динамическим нагрузкам.
- Селективная закалка рабочих частей придает им оптимальную твердость и предотвращает образование сколов и трещин.
- Твердость бойка находится в диапазоне 40-50 HRC, поэтому он выдерживает повышенные ударные нагрузки.
- Вклейка эпоксидным клеем надежно фиксирует головку — рукоятка не выскочит из нее при ударе.
- Увеличенная «юбка» в месте входа рукоятки в головку обеспечивает надежность ее крепления и защиту от гвоздя при промахе.
- Фибергласовая обрезиненная рукоятка поглощает колебания, не передавая вибрации от удара к руке мастера.
- В рукоятке имеются вентиляционные прорези, что повышает комфорт при работе.
- Отверстие в рукоятке позволяет подвешивать молоток-гвоздодер, что удобно для его хранения и транспортировки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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