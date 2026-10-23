Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка
Молоток-гвоздодер Matrix 10450 длиной 330 мм, с головкой весом 450 г и диаметром бойка 27 мм, с фибергласовой обрезиненной рукояткой, — ударный инструмент, предназначенный для забивания крепежа Клиновидная прорезь позволяет подцеплять согнувшиеся гвозди для их выпрямления. Молоток будет полезен строителю, столяру, плотнику, сборщику мебели, а также пригодится для домашнего использования.
Преимущества
- Прочность и долговечность — головка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45, рабочие части прошли селективную закалку и устойчивы к образованию трещин и сколов.
- Устойчивость к ударным нагрузкам — твердость бойка составляет 40-50 HRC.
- Надежная конструкция — рукоятка зафиксирована при помощи эпоксидного клея, удлиненная область всада защищает ее от расшатывания и от ударов о гвоздь в случае промаха.
- Работа без ощущения усталости — фибергласовая рукоятка эффективно гасит колебания при отдаче.
- Эргономичность — рукоятка с резиновой накладкой не выскальзывает из руки, благодаря вентиляционным прорезям в ней ладонь не потеет.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитМолоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергла...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМолоток-гвоздодер DENZEL 10422, 350 г, цельнометаллический, двух...
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитМолоток-гвоздодер GROSS 10414, 200 г, угол 45, магнит, обрезинен...
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитМолоток-гвоздодер DENZEL 10423, 450 г, цельнометаллический, двух...
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитМолоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезинен...
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитМолоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двух...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитМолоток-гвоздодер GROSS 10413, 380 г, угол 75, магнит, обрезинен...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитМолоток-гвоздодер GROSS 10415, 450 г, угол 45, магнит, обрезинен...
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитМолоток-гвоздодер GROSS 10419, 560 г, угол 75, магнит, обрезинен...
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитМолоток-гвоздодер GROSS 10425, 680 г, угол 75, магнит, обрезинен...
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитМолоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с ...
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитМолоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпоне...
Молоток-гвоздодер Matrix 10450 длиной 330 мм, с головкой весом 450 г и диаметром бойка 27 мм, с фибергласовой обрезиненной рукояткой, — ударный инструмент, предназначенный для забивания крепежа Клиновидная прорезь позволяет подцеплять согнувшиеся гвозди для их выпрямления. Молоток будет полезен строителю, столяру, плотнику, сборщику мебели, а также пригодится для домашнего использования.
Преимущества
- Прочность и долговечность — головка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45, рабочие части прошли селективную закалку и устойчивы к образованию трещин и сколов.
- Устойчивость к ударным нагрузкам — твердость бойка составляет 40-50 HRC.
- Надежная конструкция — рукоятка зафиксирована при помощи эпоксидного клея, удлиненная область всада защищает ее от расшатывания и от ударов о гвоздь в случае промаха.
- Работа без ощущения усталости — фибергласовая рукоятка эффективно гасит колебания при отдаче.
- Эргономичность — рукоятка с резиновой накладкой не выскальзывает из руки, благодаря вентиляционным прорезям в ней ладонь не потеет.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка