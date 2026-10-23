Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Тип профиля
шестигранный
Материал
сталь
Длина, мм
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 743784
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
430 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sparta
Класс товара
полупрофессиональный
Тип профиля
шестигранный
Материал
сталь
Длина, мм
600
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х9х4
Вес, г.
980
Описание товара Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный
Шестигранный окрашенный гвоздодер Sparta 252265 длиной 600 мм — ручной инструмент, предназначенный для извлечения гвоздей. Совмещен с ломом, поэтому его можно применять для демонтажа различных конструкций. Будет полезен при проведении ремонтных и отделочных работ, также пригодится дома, на даче и в гараже.
Преимущества
- Прочность — инструмент из кованой стали 65Mn не гнется и не ломается, шестигранный профиль выдерживает повышенные нагрузки.
- Долговечность — твердость рабочих частей составляет 38-42 HRC.
- Защита от разрушения — гвоздодер окрашен для предотвращения коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитЛом-гвоздодер усиленный Matrix 25229, 300х25х12 мм
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитЛом-гвоздодёр СИБРТЕХ 25244, 300X22X12 мм
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитЛом-гвоздодер СИБРТЕХ 25241, 450X22X12 мм
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитГвоздодер Sparta 252285, 900 мм, шестигранный, окрашенный
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитЛом-гвоздодер DENZEL 25202, 450 мм, шестигранный 16 мм, окрашенн...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитЛом-гвоздодер СИБРТЕХ 25243, 600X25X12 мм
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитЛом-гвоздодер DENZEL 25203, 600 мм, шестигранный 16 мм, окрашенн...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитЛом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитЛом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитЛом-гвоздодер GROSS 25237, двутавровый профиль, 600х30х17 мм
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитЛом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитЛом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенн...
Бренд
Sparta
Класс товара
полупрофессиональный
Тип профиля
шестигранный
Материал
сталь
Длина, мм
600
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Шестигранный окрашенный гвоздодер Sparta 252265 длиной 600 мм — ручной инструмент, предназначенный для извлечения гвоздей. Совмещен с ломом, поэтому его можно применять для демонтажа различных конструкций. Будет полезен при проведении ремонтных и отделочных работ, также пригодится дома, на даче и в гараже.
Преимущества
- Прочность — инструмент из кованой стали 65Mn не гнется и не ломается, шестигранный профиль выдерживает повышенные нагрузки.
- Долговечность — твердость рабочих частей составляет 38-42 HRC.
- Защита от разрушения — гвоздодер окрашен для предотвращения коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - по цене 430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный