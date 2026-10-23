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Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный купить с доставкой в Москве
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Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный

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Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 1
Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 2
Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 3
Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 4
Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 5
Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 6
Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 7
Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 8
Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 9
Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Тип профиля
шестигранный
Материал
сталь
Длина, мм
600
  • Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 1
  • Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 2
  • Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 3
  • Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 4
  • Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 5
  • Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 6
  • Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 7
  • Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 8
  • Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 9
  • Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743784
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Класс товара
полупрофессиональный
Тип профиля
шестигранный
Материал
сталь
Длина, мм
600
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х9х4
Вес, г.
980

Описание товара Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный

Шестигранный окрашенный гвоздодер Sparta 252265 длиной 600 мм — ручной инструмент, предназначенный для извлечения гвоздей. Совмещен с ломом, поэтому его можно применять для демонтажа различных конструкций. Будет полезен при проведении ремонтных и отделочных работ, также пригодится дома, на даче и в гараже.

Преимущества

  • Прочность — инструмент из кованой стали 65Mn не гнется и не ломается, шестигранный профиль выдерживает повышенные нагрузки.
  • Долговечность — твердость рабочих частей составляет 38-42 HRC.
  • Защита от разрушения — гвоздодер окрашен для предотвращения коррозии.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный




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Характеристики
Бренд
Sparta
Класс товара
полупрофессиональный
Тип профиля
шестигранный
Материал
сталь
Длина, мм
600
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шестигранный окрашенный гвоздодер Sparta 252265 длиной 600 мм — ручной инструмент, предназначенный для извлечения гвоздей. Совмещен с ломом, поэтому его можно применять для демонтажа различных конструкций. Будет полезен при проведении ремонтных и отделочных работ, также пригодится дома, на даче и в гараже.

Преимущества

  • Прочность — инструмент из кованой стали 65Mn не гнется и не ломается, шестигранный профиль выдерживает повышенные нагрузки.
  • Долговечность — твердость рабочих частей составляет 38-42 HRC.
  • Защита от разрушения — гвоздодер окрашен для предотвращения коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм, шестигранный, окрашенный - по цене 430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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