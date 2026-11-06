Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25231, 450х25х12 мм
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25231, 450х25х12 мм
Усиленный лом-гвоздодер Matrix 25231 размером 450 х 25 х 12 мм предназначен для демонтажа различных конструкций. Им можно извлекать гвозди, разбирать ограждения и деревянную тару, демонтировать старую обшивку стен или крыши. Тело инструмента имеет овальную форму, поэтому выдерживает повышенные нагрузки. Лом-гвоздодер необходим на строительной площадке, пригодится также и в быту.
Преимущества
- Оптимальное соотношение прочности и твердости — лом-гвоздодер изготовлен из кованой инструментальной стали 50.
- Устойчивость к деформациям при нагрузках — рабочие части закалены до твердости 42-44 HRC.
- Защита от разрушения — на инструмент нанесено антикоррозийное покрытие.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитГвоздодер Sparta 252285, 900 мм, шестигранный, окрашенный
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитЛом-гвоздодер DENZEL 25202, 450 мм, шестигранный 16 мм, окрашенн...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитЛом-гвоздодер СИБРТЕХ 25243, 600X25X12 мм
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитЛом-гвоздодер DENZEL 25203, 600 мм, шестигранный 16 мм, окрашенн...
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитЛом-гвоздодер усиленный Matrix 25233, 600х29х15 мм
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитЛом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитЛом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитЛом-гвоздодер GROSS 25237, двутавровый профиль, 600х30х17 мм
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитЛом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитЛом-гвоздодер усиленный Matrix 25235, 900х29х15 мм
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитЛом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенн...
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитЛом-гвоздодер GROSS 25239, двутавровый профиль, 900х30х17 мм
Усиленный лом-гвоздодер Matrix 25231 размером 450 х 25 х 12 мм предназначен для демонтажа различных конструкций. Им можно извлекать гвозди, разбирать ограждения и деревянную тару, демонтировать старую обшивку стен или крыши. Тело инструмента имеет овальную форму, поэтому выдерживает повышенные нагрузки. Лом-гвоздодер необходим на строительной площадке, пригодится также и в быту.
Преимущества
- Оптимальное соотношение прочности и твердости — лом-гвоздодер изготовлен из кованой инструментальной стали 50.
- Устойчивость к деформациям при нагрузках — рабочие части закалены до твердости 42-44 HRC.
- Защита от разрушения — на инструмент нанесено антикоррозийное покрытие.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Лом-гвоздодер усиленный Matrix 25231, 450х25х12 мм