Съемник механический Sparta 525415, 250 мм, тройной
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Характеристики
Тип губок
изогнутые
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
250
Количество в упаковке, шт
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
В наличии
Код товара: 743537
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип губок
изогнутые
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
250
Количество в упаковке, шт
1
Комплектация
Съемник механический - 1 шт
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
29х9х8
Вес, кг.
1.79
Описание товара Съемник механический Sparta 525415, 250 мм, тройной
Тройной механический съемник Sparta 525415 длиной 250 мм предназначен для быстрого демонтажа различных элементов: подшипников, втулок, колец и других тел вращения. Благодаря ему можно без особых усилий снять даже закисшую деталь без риска ее деформации. Съемник подходит как для внешнего, так и для внутреннего демонтажа. Будет полезен в мастерской или гараже.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — устройство изготовлено из прочной стали 45.
- Демонтаж деталей любой формы — съемник оснащен 3 поворотными двухсторонними захватами.
- Надежное сцепление с ключом — силовой болт имеет шестигранный наконечник.
- Простая конструкция — с устройством легко справится даже начинающий мастер.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Sparta
Тип губок
изогнутые
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
250
Количество в упаковке, шт
1
Комплектация
Съемник механический - 1 шт
Страна производитель
Индия
Тройной механический съемник Sparta 525415 длиной 250 мм предназначен для быстрого демонтажа различных элементов: подшипников, втулок, колец и других тел вращения. Благодаря ему можно без особых усилий снять даже закисшую деталь без риска ее деформации. Съемник подходит как для внешнего, так и для внутреннего демонтажа. Будет полезен в мастерской или гараже.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — устройство изготовлено из прочной стали 45.
- Демонтаж деталей любой формы — съемник оснащен 3 поворотными двухсторонними захватами.
- Надежное сцепление с ключом — силовой болт имеет шестигранный наконечник.
- Простая конструкция — с устройством легко справится даже начинающий мастер.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Съемник механический Sparta 525415, 250 мм, тройной - стоимость товара 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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