Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55337
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 743376
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
280 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
ABS-пластик
Поворот на 360 градусов
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х4
Вес, г.
110
Описание товара Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55337
Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55337
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Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55337
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Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55337 – стоимость товара 280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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