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Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 купить с доставкой в Москве
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Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336

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Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 1
Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 2
Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 3
Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 4
Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 5
Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 6
Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 7
Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 8
Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 9
Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 10
Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 1
  • Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 2
  • Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 3
  • Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 4
  • Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 5
  • Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 6
  • Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 7
  • Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 8
  • Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 9
  • Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 10
  • Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743375
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Материал
ABS-пластик
Поворот на 360 градусов
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х10х6
Вес, г.
100

Описание товара Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336

Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336

Отзывы о товаре Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336




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Характеристики
Бренд
STELS
Материал
ABS-пластик
Поворот на 360 градусов
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный держатель мобильного телефона STELS 55336 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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