Ротационный лазерный нивелир CONDTROL ROTO HVG 800
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 640 руб.
В наличии
Код товара: 743309
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
59 640 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х22х22
Вес, кг.
3.5
Описание товара Ротационный лазерный нивелир CONDTROL ROTO HVG 800
Ротационный лазерный нивелир CONDTROL ROTO HVG 800
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Ротационный лазерный нивелир CONDTROL ROTO HVG 800
Ротационный лазерный нивелир CONDTROL ROTO HVG 800 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 59640 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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