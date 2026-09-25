Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
бытовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
В наличии
Код товара: 742556
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1 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
бытовой
Диаметр наконечника кернера, мм
2.4
Длина, мм
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х2
Вес, г.
94
Описание товара Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм
Автоматически усиленный кернер износостойкий наконечник из Cr-Mo стали группы А,59HRC,длина 125мм,2,4мм Зубр "ЭКСПЕРТ" 21420-12 не требует наличия молотка для нанесения разметки на детали. Для использования достаточно сильно нажать на инструмент. В изготовлении использована износостойкая хромомолибденовая сталь твердости 59 HRC.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
бытовой
Диаметр наконечника кернера, мм
2.4
Длина, мм
125
Страна производитель
Китай
Автоматически усиленный кернер износостойкий наконечник из Cr-Mo стали группы А,59HRC,длина 125мм,2,4мм Зубр "ЭКСПЕРТ" 21420-12 не требует наличия молотка для нанесения разметки на детали. Для использования достаточно сильно нажать на инструмент. В изготовлении использована износостойкая хромомолибденовая сталь твердости 59 HRC.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм - стоимость товара 1280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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