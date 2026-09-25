Монтировка-лом Kraftool 21807-90_z01, 900 / 19 мм, монтажный лом
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Лом
Класс товара
бытовой
Форма бойка
шестигранный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб.
В наличии
Код товара: 742567
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1 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Лом
Класс товара
бытовой
Форма бойка
шестигранный
Тип сечения
шестигранник
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х12х7
Вес, кг.
2.19
Описание товара Монтировка-лом Kraftool 21807-90_z01, 900 / 19 мм, монтажный лом
Монтировка-лом KRAFTOOL 21807-90_z01, предназначен для демонтажа различных механизмов, конструкций, деталей. Профессиональный демонтажный инструмент KRAFTOOL – это высоконадежный инструмент, обеспечивающий удобное и быстрое выполнение широкого круга задач. Изготовлен из специальной легированной стали. Рабочие поверхности закалены.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Лом
Класс товара
бытовой
Форма бойка
шестигранный
Тип сечения
шестигранник
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Монтировка-лом KRAFTOOL 21807-90_z01, предназначен для демонтажа различных механизмов, конструкций, деталей. Профессиональный демонтажный инструмент KRAFTOOL – это высоконадежный инструмент, обеспечивающий удобное и быстрое выполнение широкого круга задач. Изготовлен из специальной легированной стали. Рабочие поверхности закалены.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Монтировка-лом Kraftool 21807-90_z01, 900 / 19 мм, монтажный лом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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