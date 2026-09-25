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Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм купить с доставкой в Москве
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Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм

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Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - фото 1
Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - фото 2
Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - фото 3
Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - фото 4
Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - фото 5
Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - фото 6
Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Тип зажима
рычажный
  • Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - фото 1
  • Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - фото 2
  • Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - фото 3
  • Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - фото 4
  • Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - фото 5
  • Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - фото 6
  • Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742152
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник - 1шт.; Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт.; Накидной ключ 10мм - 1шт.; Упаковка.
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, нержавеющая сталь
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х4
Вес, г.
526

Описание товара Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм

Усиленный литой заклёпочник ЗУБР Профессионал П-700 260 мм, 2.4 - 4.8 мм 31192_z01 предназначен для быстрого скрепления листового материала. Работает с вытяжными заклепками из стали, нержавеющей стали и алюминия. Данная модель имеет усиленный литой корпус и губки из закаленной стали 40Х. Это значительно продлевает срок службы обеспечивает высокую устойчивость к износу.



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Отзывы о товаре Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник - 1шт.; Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт.; Накидной ключ 10мм - 1шт.; Упаковка.
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, нержавеющая сталь
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленный литой заклёпочник ЗУБР Профессионал П-700 260 мм, 2.4 - 4.8 мм 31192_z01 предназначен для быстрого скрепления листового материала. Работает с вытяжными заклепками из стали, нержавеющей стали и алюминия. Данная модель имеет усиленный литой корпус и губки из закаленной стали 40Х. Это значительно продлевает срок службы обеспечивает высокую устойчивость к износу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1280 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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