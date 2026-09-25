Газовая тепловая пушка STEHER SG-20, 17 кВт
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
17
Производительность, м?/ч
330
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб.
В наличии
Код товара: 741695
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Загружаем...
5 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
Тепловая пушка, редуктор давления, армированный газовый шланг, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
17
Производительность, м?/ч
330
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
32
Ширина, см
18.5
Высота, см
28.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х27х22
Вес, кг.
4.9
Описание товара Газовая тепловая пушка STEHER SG-20, 17 кВт
Компактный и экономичный газовый обогреватель, который станет незаменимым помощником при проведении отделочных работ, ремонте или просушке поверхностей в гаражах и мастерских. Модель легко переносится за удобную верхнюю рукоятку и устойчиво размещается на полу. Устройство обеспечивает чистое сгорание топлива и эффективное распределение тепла. Многоуровневая защитная автоматика мгновенно перекрывает подачу газа при нештатных ситуациях, гарантируя комфорт и безопасность пользователя.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
Тепловая пушка, редуктор давления, армированный газовый шланг, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
17
Производительность, м?/ч
330
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Развернуть
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
32
Ширина, см
18.5
Высота, см
28.5
Страна производитель
Китай
Компактный и экономичный газовый обогреватель, который станет незаменимым помощником при проведении отделочных работ, ремонте или просушке поверхностей в гаражах и мастерских. Модель легко переносится за удобную верхнюю рукоятку и устойчиво размещается на полу. Устройство обеспечивает чистое сгорание топлива и эффективное распределение тепла. Многоуровневая защитная автоматика мгновенно перекрывает подачу газа при нештатных ситуациях, гарантируя комфорт и безопасность пользователя.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Газовая тепловая пушка STEHER SG-20, 17 кВт - купить по цене 5630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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