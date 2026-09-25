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Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт купить с доставкой в Москве
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Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт

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Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт - фото 2
Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт - фото 3
Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт - фото 4
Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт - фото 5
Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт - фото 6
Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
10
Производительность, м?/ч
330
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт - фото 1
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт - фото 2
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт - фото 3
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт - фото 4
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт - фото 5
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт - фото 6
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 480 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741686
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт
5 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
Тепловая пушка, редуктор давления, армированный газовый шланг, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
10
Производительность, м?/ч
330
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
33
Ширина, см
37.9
Высота, см
19.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х20
Вес, кг.
4.3

Описание товара Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт

Компактный тепловой агрегат цилиндрической формы, работающий на сжиженном газе. Отличный выбор для быстрого прогрева небольших складов, автомобильных боксов и частных мастерских. Прочный металлический кожух с качественной теплоизоляцией обеспечивает долгий срок службы изделия. Простая и понятная панель управления позволяет запустить устройство в несколько движений. Встроенная защитная электроника бдительно контролирует стабильность горения и целостность газовой магистрали.



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Отзывы о товаре Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
Тепловая пушка, редуктор давления, армированный газовый шланг, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
10
Производительность, м?/ч
330
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Развернуть
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
33
Ширина, см
37.9
Высота, см
19.7
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный тепловой агрегат цилиндрической формы, работающий на сжиженном газе. Отличный выбор для быстрого прогрева небольших складов, автомобильных боксов и частных мастерских. Прочный металлический кожух с качественной теплоизоляцией обеспечивает долгий срок службы изделия. Простая и понятная панель управления позволяет запустить устройство в несколько движений. Встроенная защитная электроника бдительно контролирует стабильность горения и целостность газовой магистрали.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт - по цене 5480 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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