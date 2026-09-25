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Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт купить с доставкой в Москве
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Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт

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Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 1
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 2
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 3
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 4
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 5
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 6
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 7
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 8
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
20
Производительность, м?/ч
500
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 1
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 2
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 3
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 4
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 5
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 6
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 7
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 8
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741678
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
газовый шланг, документация, редуктор давления
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
20
Производительность, м?/ч
500
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
2
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
32
Ширина, см
18.5
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х27х22
Вес, кг.
4.8

Описание товара Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт

Мобильный газовый обогреватель цилиндрического типа для средних по площади строительных, сельскохозяйственных и производственных объектов. Металлическая конструкция обработана долговечным антикоррозийным составом. Аппарат оснащен удобной механической системой розжига и встроенным блоком управления подачей топлива. Интегрированные датчики безопасности мгновенно останавливают работу пушки при падении давления в магистрали или критическом повышении внутренней температуры.



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Отзывы о товаре Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
газовый шланг, документация, редуктор давления
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
20
Производительность, м?/ч
500
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Развернуть
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
2
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
32
Ширина, см
18.5
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный газовый обогреватель цилиндрического типа для средних по площади строительных, сельскохозяйственных и производственных объектов. Металлическая конструкция обработана долговечным антикоррозийным составом. Аппарат оснащен удобной механической системой розжига и встроенным блоком управления подачей топлива. Интегрированные датчики безопасности мгновенно останавливают работу пушки при падении давления в магистрали или критическом повышении внутренней температуры.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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