Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
20
Производительность, м?/ч
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 741678
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 710 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
газовый шланг, документация, редуктор давления
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
20
Производительность, м?/ч
500
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
2
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
32
Ширина, см
18.5
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х27х22
Вес, кг.
4.8
Описание товара Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт
Мобильный газовый обогреватель цилиндрического типа для средних по площади строительных, сельскохозяйственных и производственных объектов. Металлическая конструкция обработана долговечным антикоррозийным составом. Аппарат оснащен удобной механической системой розжига и встроенным блоком управления подачей топлива. Интегрированные датчики безопасности мгновенно останавливают работу пушки при падении давления в магистрали или критическом повышении внутренней температуры.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитГазовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитТепловая пушка Ballu BHP-M-3
-
В наличииЦена 5 630 руб.1408 руб. в СплитГазовая тепловая пушка STEHER SG-20, 17 кВт
-
В наличииЦена 6 020 руб.1505 руб. в СплитГазовая тепловая пушка STEHER SG-25, 18 кВт
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитТепловая пушка Ballu BKX-7
-
В наличииЦена 6 580 руб.1645 руб. в СплитЭлектрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт
-
В наличииЦена 6 790 руб.1698 руб. в СплитПушка тепловая Ballu BHP-ME-5
-
В наличииЦена 7 590 руб.1898 руб. в СплитТепловая пушка Ballu BHP-M-5
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитГазовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитГазовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитТепловая пушка Ballu BHP-P-5
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитПушка тепловая газовая Ballu BHG-10M
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
газовый шланг, документация, редуктор давления
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
20
Производительность, м?/ч
500
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Развернуть
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
2
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
32
Ширина, см
18.5
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Мобильный газовый обогреватель цилиндрического типа для средних по площади строительных, сельскохозяйственных и производственных объектов. Металлическая конструкция обработана долговечным антикоррозийным составом. Аппарат оснащен удобной механической системой розжига и встроенным блоком управления подачей топлива. Интегрированные датчики безопасности мгновенно останавливают работу пушки при падении давления в магистрали или критическом повышении внутренней температуры.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-20, 20 кВт