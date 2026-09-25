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Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт купить с доставкой в Москве
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Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт

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Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 1
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 2
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 3
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 4
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 5
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 6
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 7
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Материал корпуса
сталь
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
12
Производительность, м?/ч
330
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 1
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 2
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 3
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 4
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 5
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 6
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 7
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт
5 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
Тепловая пушка, редуктор давления, армированный газовый шланг, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
12
Производительность, м?/ч
330
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
32
Ширина, см
18.5
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х27х22
Вес, кг.
4.7

Описание товара Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт

Самый компактный газовый обогреватель в линейке производителя, выполненный в традиционном цилиндрическом металлическом корпусе. Отличное мобильное решение для быстрого прогрева небольших гаражных боксов, мастерских и частных подсобных хозяйств. Аппарат отличается скромным весом и легко переносится. Надежный пьезоподжиг обеспечивает мгновенный старт, а качественная автоматика защиты гарантирует полную безопасность эксплуатации при соблюдении правил вентиляции.



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Отзывы о товаре Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
Тепловая пушка, редуктор давления, армированный газовый шланг, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
12
Производительность, м?/ч
330
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Степень защиты
IP44
Развернуть
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
32
Ширина, см
18.5
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Описание
Самый компактный газовый обогреватель в линейке производителя, выполненный в традиционном цилиндрическом металлическом корпусе. Отличное мобильное решение для быстрого прогрева небольших гаражных боксов, мастерских и частных подсобных хозяйств. Аппарат отличается скромным весом и легко переносится. Надежный пьезоподжиг обеспечивает мгновенный старт, а качественная автоматика защиты гарантирует полную безопасность эксплуатации при соблюдении правил вентиляции.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт - стоимость товара 5260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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