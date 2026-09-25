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Бензиновая мотопомпа STEHER WPC-600, 600 л/мин купить с доставкой в Москве
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Бензиновая мотопомпа STEHER WPC-600, 600 л/мин

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 080 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741647
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Бензиновая мотопомпа STEHER WPC-600, 600 л/мин
13 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Размеры в упаковке, см
49х42х39
Вес, кг.
21.67

Описание товара Бензиновая мотопомпа STEHER WPC-600, 600 л/мин

Бензиновая мотопомпа STEHER WPC-600, 600 л/мин



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Отзывы о товаре Бензиновая мотопомпа STEHER WPC-600, 600 л/мин




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Характеристики
Бренд
STEHER
Описание
Бензиновая мотопомпа STEHER WPC-600, 600 л/мин


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновая мотопомпа STEHER WPC-600, 600 л/мин - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13080 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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