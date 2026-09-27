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Бензиновая мотопомпа ЗУБР ЗБМП-1600, 1600 л/мин купить с доставкой в Москве
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Бензиновая мотопомпа ЗУБР ЗБМП-1600, 1600 л/мин

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 920 руб. 
Начислим 431 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741646
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Бензиновая мотопомпа ЗУБР ЗБМП-1600, 1600 л/мин
26 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
62х56х49
Вес, кг.
46.76

Описание товара Бензиновая мотопомпа ЗУБР ЗБМП-1600, 1600 л/мин

Бензиновая мотопомпа ЗУБР ЗБМП-1600, 1600 л/мин



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Отзывы о товаре Бензиновая мотопомпа ЗУБР ЗБМП-1600, 1600 л/мин




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Бензиновая мотопомпа ЗУБР ЗБМП-1600, 1600 л/мин


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновая мотопомпа ЗУБР ЗБМП-1600, 1600 л/мин - купить по цене 26920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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