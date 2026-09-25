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Высоторез Makita UA004GZ купить с доставкой в Москве
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Высоторез Makita UA004GZ

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Высоторез Makita UA004GZ - фото 2
Высоторез Makita UA004GZ - фото 3
Высоторез Makita UA004GZ - фото 4
Высоторез Makita UA004GZ - фото 5
Высоторез Makita UA004GZ - фото 6
Высоторез Makita UA004GZ - фото 7
Высоторез Makita UA004GZ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Высоторез аккумуляторный
  • Высоторез Makita UA004GZ - фото 1
  • Высоторез Makita UA004GZ - фото 2
  • Высоторез Makita UA004GZ - фото 3
  • Высоторез Makita UA004GZ - фото 4
  • Высоторез Makita UA004GZ - фото 5
  • Высоторез Makita UA004GZ - фото 6
  • Высоторез Makita UA004GZ - фото 7
  • Высоторез Makita UA004GZ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741532
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Высоторез аккумуляторный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.57х0.2х0.16
Вес, кг.
8.3

Описание товара Высоторез Makita UA004GZ

Высоторез аккумуляторный Makita — это свобода от проводов и уверенная работа на высоте. Мощный аккумулятор 40 В гарантирует длительную и стабильную работу, а легкая Li-Ion батарея не утяжеляет инструмент. Шаг цепи 3/8 и узкая шина с шириной паза 1,1 мм делают этот высоторез манёвренным и точным — легко добирается даже до самых труднодоступных веток. Отличное решение для тех, кто ценит мобильность, мощность и аккуратную обрезку на высоте.

Отзывы о товаре Высоторез Makita UA004GZ




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Высоторез аккумуляторный
Страна производитель
Китай
Описание
Высоторез аккумуляторный Makita — это свобода от проводов и уверенная работа на высоте. Мощный аккумулятор 40 В гарантирует длительную и стабильную работу, а легкая Li-Ion батарея не утяжеляет инструмент. Шаг цепи 3/8 и узкая шина с шириной паза 1,1 мм делают этот высоторез манёвренным и точным — легко добирается даже до самых труднодоступных веток. Отличное решение для тех, кто ценит мобильность, мощность и аккуратную обрезку на высоте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Высоторез Makita UA004GZ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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