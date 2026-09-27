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Материнская плата SuperMicro MBD-X13SEW-F-B купить с доставкой в Москве
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Материнская плата SuperMicro MBD-X13SEW-F-B

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Материнская плата SuperMicro MBD-X13SEW-F-B - фото 1
Материнская плата SuperMicro MBD-X13SEW-F-B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
нестандартный
Чипсет
Intel C741
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата SuperMicro MBD-X13SEW-F-B - фото 1
  • Материнская плата SuperMicro MBD-X13SEW-F-B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 920 руб. 
Начислим 1295 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740794
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата SuperMicro MBD-X13SEW-F-B
80 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Форм-фактор
нестандартный
Ширина, см
21
Высота, см
3.5
Чипсет
Intel C741
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
10
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0; USB 3.0; USB 3.2 Gen2x2 Type-C; D-Sub; COM; SATA; M.2; RJ45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х37х8
Вес, кг.
3.2

Описание товара Материнская плата SuperMicro MBD-X13SEW-F-B

Материнская плата SUPERMICRO MBD-X13SEW-F-B выполнена в нестандартном форм-факторе и рассчитана на платформу Intel с сокетом LGA4677. Модель построена на чипсете Intel C741 и использует память DDR5, предлагая восемь слотов DIMM и максимальный объем памяти до 2048 ГБ. Такое сочетание делает плату основой для серверных конфигураций, где требуется высокая плотность модулей памяти, поддержка процессоров Intel и набор интерфейсов для накопителей и внешних подключений. В конструкции предусмотрены три слота PCI Express x16 версии 5.0, один разъем M.2, десять портов SATA и режимы SATA RAID 0, 1, 5, 10. На задней панели есть один видеовыход VGA (D-Sub), два сетевых порта RJ-45 и USB Type-A в конфигурации 2 x USB 2.0 и 2 x USB 3.2 Gen 1. Скорость сетевого адаптера составляет 1 Гбит/с, что соответствует базовому подключению для серверной платформы. Внутри платы предусмотрены разъемы для корпусных вентиляторов, а питание организовано через основной разъем 24 pin и процессорный разъем 8 + 4 pin. Модель не оснащена встроенным процессором, не относится к игровым решениям и выполнена без подсветки элементов. Зеленый цвет текстолита и серверная компоновка подчеркивают ее назначение для профессиональных систем, где важны поддержка большого объема памяти, несколько слотов расширения и возможности организации дисковой подсистемы с RAID.



Теги товара: ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата SuperMicro MBD-X13SEW-F-B




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Форм-фактор
нестандартный
Ширина, см
21
Высота, см
3.5
Чипсет
Intel C741
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Развернуть
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
10
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0; USB 3.0; USB 3.2 Gen2x2 Type-C; D-Sub; COM; SATA; M.2; RJ45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата SUPERMICRO MBD-X13SEW-F-B выполнена в нестандартном форм-факторе и рассчитана на платформу Intel с сокетом LGA4677. Модель построена на чипсете Intel C741 и использует память DDR5, предлагая восемь слотов DIMM и максимальный объем памяти до 2048 ГБ. Такое сочетание делает плату основой для серверных конфигураций, где требуется высокая плотность модулей памяти, поддержка процессоров Intel и набор интерфейсов для накопителей и внешних подключений. В конструкции предусмотрены три слота PCI Express x16 версии 5.0, один разъем M.2, десять портов SATA и режимы SATA RAID 0, 1, 5, 10. На задней панели есть один видеовыход VGA (D-Sub), два сетевых порта RJ-45 и USB Type-A в конфигурации 2 x USB 2.0 и 2 x USB 3.2 Gen 1. Скорость сетевого адаптера составляет 1 Гбит/с, что соответствует базовому подключению для серверной платформы. Внутри платы предусмотрены разъемы для корпусных вентиляторов, а питание организовано через основной разъем 24 pin и процессорный разъем 8 + 4 pin. Модель не оснащена встроенным процессором, не относится к игровым решениям и выполнена без подсветки элементов. Зеленый цвет текстолита и серверная компоновка подчеркивают ее назначение для профессиональных систем, где важны поддержка большого объема памяти, несколько слотов расширения и возможности организации дисковой подсистемы с RAID.


Теги товара: ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата SuperMicro MBD-X13SEW-F-B - стоимость товара 80920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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