Материнская плата SuperMicro MBD-X13SEW-F-B
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Характеристики
Описание товара Материнская плата SuperMicro MBD-X13SEW-F-B
Материнская плата SUPERMICRO MBD-X13SEW-F-B выполнена в нестандартном форм-факторе и рассчитана на платформу Intel с сокетом LGA4677. Модель построена на чипсете Intel C741 и использует память DDR5, предлагая восемь слотов DIMM и максимальный объем памяти до 2048 ГБ. Такое сочетание делает плату основой для серверных конфигураций, где требуется высокая плотность модулей памяти, поддержка процессоров Intel и набор интерфейсов для накопителей и внешних подключений. В конструкции предусмотрены три слота PCI Express x16 версии 5.0, один разъем M.2, десять портов SATA и режимы SATA RAID 0, 1, 5, 10. На задней панели есть один видеовыход VGA (D-Sub), два сетевых порта RJ-45 и USB Type-A в конфигурации 2 x USB 2.0 и 2 x USB 3.2 Gen 1. Скорость сетевого адаптера составляет 1 Гбит/с, что соответствует базовому подключению для серверной платформы. Внутри платы предусмотрены разъемы для корпусных вентиляторов, а питание организовано через основной разъем 24 pin и процессорный разъем 8 + 4 pin. Модель не оснащена встроенным процессором, не относится к игровым решениям и выполнена без подсветки элементов. Зеленый цвет текстолита и серверная компоновка подчеркивают ее назначение для профессиональных систем, где важны поддержка большого объема памяти, несколько слотов расширения и возможности организации дисковой подсистемы с RAID.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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