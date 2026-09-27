Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel C741
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
M.2; SATA; PCI-E x16; PCI-E x8; USB 3.2 Gen1; USB 2.0; RJ45; COM; D-Sub; IPMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х7
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B
**Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B — надёжное решение для серверов и рабочих станций**
Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B — это высококачественное решение для построения мощных серверов и производительных рабочих станций. Она обеспечит стабильную работу вашей системы и позволит раскрыть весь потенциал установленного оборудования.
**Основные преимущества:**
* **Поддержка современных технологий:** версия PCI Express 5.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных, а поддержка оперативной памяти DDR5 позволяет использовать самые современные модули.
* **Расширяемость и гибкость:** 8 слотов для памяти DIMM дают возможность настроить необходимый объём ОЗУ, а 2 разъёма M.2 — добавить высокоскоростные SSD-накопители.
* **Высокая производительность:** минимальная частота памяти — 4800 МГц, а при разгоне (OC) можно достичь частоты до 5600 МГц.
* **Множество возможностей для подключения устройств:** 10 разъёмов SATA 6 Гб/с позволят подключить большое количество накопителей и периферийных устройств.
* **Совместимость с мощными процессорами:** разъём LGA4677 гарантирует совместимость с современными процессорами, а один разъём для установки процессора обеспечивает надёжную фиксацию и эффективное охлаждение.
**Технические характеристики:**
* чипсет: Intel C741;
* форм-фактор: Micro-ATX.
Выбирая материнскую плату Supermicro MBD-X13SEM-TF-B, вы получаете надёжное и производительное решение для ваших задач!
M.2; SATA; PCI-E x16; PCI-E x8; USB 3.2 Gen1; USB 2.0; RJ45; COM; D-Sub; IPMI
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B — надёжное решение для серверов и рабочих станций**
Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B — это высококачественное решение для построения мощных серверов и производительных рабочих станций. Она обеспечит стабильную работу вашей системы и позволит раскрыть весь потенциал установленного оборудования.
**Основные преимущества:**
* **Поддержка современных технологий:** версия PCI Express 5.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных, а поддержка оперативной памяти DDR5 позволяет использовать самые современные модули.
* **Расширяемость и гибкость:** 8 слотов для памяти DIMM дают возможность настроить необходимый объём ОЗУ, а 2 разъёма M.2 — добавить высокоскоростные SSD-накопители.
* **Высокая производительность:** минимальная частота памяти — 4800 МГц, а при разгоне (OC) можно достичь частоты до 5600 МГц.
* **Множество возможностей для подключения устройств:** 10 разъёмов SATA 6 Гб/с позволят подключить большое количество накопителей и периферийных устройств.
* **Совместимость с мощными процессорами:** разъём LGA4677 гарантирует совместимость с современными процессорами, а один разъём для установки процессора обеспечивает надёжную фиксацию и эффективное охлаждение.
**Технические характеристики:**
* чипсет: Intel C741;
* форм-фактор: Micro-ATX.
Выбирая материнскую плату Supermicro MBD-X13SEM-TF-B, вы получаете надёжное и производительное решение для ваших задач!
Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B - стоимость товара 106650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B