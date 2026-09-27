Память оперативная/ Samsung DDR5 128GB RDIMM 6400
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Характеристики
Описание товара Память оперативная/ Samsung DDR5 128GB RDIMM 6400
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 объемом 128 ГБ не предназначен для обычных игровых или домашних ПК. Он создан для профессиональных рабочих станций и серверов, где критически важны стабильность и поддержка больших объемов данных. Такая память идеально подойдет для задач виртуализации, работы с гигантскими базами данных, высокопроизводительных вычислений (HPC), профессионального 3D-рендеринга и обработки видео в разрешениях 8K и выше, где стандартных 32 или 64 ГБ может быть недостаточно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5 в форм-факторе RDIMM (Registered DIMM). Ключевое отличие RDIMM от привычных UDIMM - наличие регистрового буфера (регистра), который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти процессора. Это обеспечивает повышенную стабильность и позволяет устанавливать значительно больший объем памяти на канал, что и делает возможным комплекты в 128 ГБ на одном модуле. Важно помнить, что такие модули совместимы только с серверными и некоторыми профессиональными рабочими платформами (например, на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC), оснащенными соответствующими слотами.
Объём, частота и реальная производительность
Монструозный объем в 128 ГБ на одном модуле DDR5 переопределяет понятие "многозадачность". Система с такой памятью может без замедлений работать с десятками тяжелых виртуальных машин, оперировать терабайтами информации в оперативке, вести рендеринг сложнейших сцен и параллельно обрабатывать потоковое видео. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью, сокращая время вычислений в специализированных профессиональных приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для модулей RDIMM в профессиональной среде первостепенными являются стабильность и безошибочная работа (ECC), а не агрессивные тайминги. Как правило, они имеют несколько более высокие значения латентности по сравнению с игровыми UDIMM, что компенсируется колоссальным объемом и регистровой архитектурой. Поддержка заводских профилей разгона (XMP/EXPO) может присутствовать, но их применение должно быть одобрено производителем платформы, так как серверные материнские платы часто нацелены на работу в спецификациях JEDEC для максимальной надежности.
Совместимость с платформой
Этот модуль DDR5 RDIMM совместим исключительно с серверными и workstation-материнскими платами, которые имеют слоты DIMM, поддерживающие регистровую память с коррекцией ошибок (ECC). Обычные потребительские платформы для процессоров Intel Core или AMD Ryzen (даже поддерживающие DDR5) физически и на уровне протокола несовместимы с RDIMM. Перед покупкой необходимо тщательно сверить список квалифицированных поставщиков памяти (QVL) вашей материнской платы и убедиться в поддержке именно модулей RDIMM объемом 128 ГБ и частотой 6400 МГц, так как для их работы может потребоваться конкретная ревизия BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Серверные модули RDIMM высокой плотности, такие как этот 128 ГБ модуль, часто оснащаются пассивными радиаторами для отвода тепла, которое выделяется при интенсивной работе с большими массивами данных. Их дизайн функционален и нацелен на обеспечение надежного теплового режима в стесненных условиях серверных стоек или корпусов рабочих станций. Декоративная подсветка (RGB) в таких решениях, как правило, отсутствует, что соответствует их сугубо профессиональному назначению.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар, судя по описанию, представляет собой один модуль памяти объемом 128 ГБ. В профессиональных платформах память обычно работает в многоканальных режимах (четырех-, шести- или даже восьмиканальном), что кратно увеличивает общую пропускную способность. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули парами или группами в определенные слоты, указанные в руководстве к материнской плате. Расширение системы до терабайтных объемов возможно за счет заполнения всех доступных слотов аналогичными модулями.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс - это строгая платформенная совместимость. Покупка этого модуля для обычного настольного ПК будет ошибкой, так как он просто не определится в системе. Ключевые точки проверки: поддержка материнской платой именно RDIMM (Registered) типа памяти, а не только ECC UDIMM; наличие в QVL платы модулей именно такого объема (128 ГБ на планку) и частоты (6400 МГц); достаточность охлаждения внутри корпуса, так как высоконагруженная память с радиаторами может требовать хорошего обдува. Этот модуль - целенаправленное решение для построения высокопроизводительной профессиональной инфраструктуры, где требуется максимальный объем памяти на слот для решения специализированных вычислительных задач.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 объемом 128 ГБ не предназначен для обычных игровых или домашних ПК. Он создан для профессиональных рабочих станций и серверов, где критически важны стабильность и поддержка больших объемов данных. Такая память идеально подойдет для задач виртуализации, работы с гигантскими базами данных, высокопроизводительных вычислений (HPC), профессионального 3D-рендеринга и обработки видео в разрешениях 8K и выше, где стандартных 32 или 64 ГБ может быть недостаточно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5 в форм-факторе RDIMM (Registered DIMM). Ключевое отличие RDIMM от привычных UDIMM - наличие регистрового буфера (регистра), который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти процессора. Это обеспечивает повышенную стабильность и позволяет устанавливать значительно больший объем памяти на канал, что и делает возможным комплекты в 128 ГБ на одном модуле. Важно помнить, что такие модули совместимы только с серверными и некоторыми профессиональными рабочими платформами (например, на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC), оснащенными соответствующими слотами.
Объём, частота и реальная производительность
Монструозный объем в 128 ГБ на одном модуле DDR5 переопределяет понятие "многозадачность". Система с такой памятью может без замедлений работать с десятками тяжелых виртуальных машин, оперировать терабайтами информации в оперативке, вести рендеринг сложнейших сцен и параллельно обрабатывать потоковое видео. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью, сокращая время вычислений в специализированных профессиональных приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для модулей RDIMM в профессиональной среде первостепенными являются стабильность и безошибочная работа (ECC), а не агрессивные тайминги. Как правило, они имеют несколько более высокие значения латентности по сравнению с игровыми UDIMM, что компенсируется колоссальным объемом и регистровой архитектурой. Поддержка заводских профилей разгона (XMP/EXPO) может присутствовать, но их применение должно быть одобрено производителем платформы, так как серверные материнские платы часто нацелены на работу в спецификациях JEDEC для максимальной надежности.
Совместимость с платформой
Этот модуль DDR5 RDIMM совместим исключительно с серверными и workstation-материнскими платами, которые имеют слоты DIMM, поддерживающие регистровую память с коррекцией ошибок (ECC). Обычные потребительские платформы для процессоров Intel Core или AMD Ryzen (даже поддерживающие DDR5) физически и на уровне протокола несовместимы с RDIMM. Перед покупкой необходимо тщательно сверить список квалифицированных поставщиков памяти (QVL) вашей материнской платы и убедиться в поддержке именно модулей RDIMM объемом 128 ГБ и частотой 6400 МГц, так как для их работы может потребоваться конкретная ревизия BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Серверные модули RDIMM высокой плотности, такие как этот 128 ГБ модуль, часто оснащаются пассивными радиаторами для отвода тепла, которое выделяется при интенсивной работе с большими массивами данных. Их дизайн функционален и нацелен на обеспечение надежного теплового режима в стесненных условиях серверных стоек или корпусов рабочих станций. Декоративная подсветка (RGB) в таких решениях, как правило, отсутствует, что соответствует их сугубо профессиональному назначению.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар, судя по описанию, представляет собой один модуль памяти объемом 128 ГБ. В профессиональных платформах память обычно работает в многоканальных режимах (четырех-, шести- или даже восьмиканальном), что кратно увеличивает общую пропускную способность. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули парами или группами в определенные слоты, указанные в руководстве к материнской плате. Расширение системы до терабайтных объемов возможно за счет заполнения всех доступных слотов аналогичными модулями.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс - это строгая платформенная совместимость. Покупка этого модуля для обычного настольного ПК будет ошибкой, так как он просто не определится в системе. Ключевые точки проверки: поддержка материнской платой именно RDIMM (Registered) типа памяти, а не только ECC UDIMM; наличие в QVL платы модулей именно такого объема (128 ГБ на планку) и частоты (6400 МГц); достаточность охлаждения внутри корпуса, так как высоконагруженная память с радиаторами может требовать хорошего обдува. Этот модуль - целенаправленное решение для построения высокопроизводительной профессиональной инфраструктуры, где требуется максимальный объем памяти на слот для решения специализированных вычислительных задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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