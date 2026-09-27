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Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM PC5600 купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM PC5600

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Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM PC5600 - фото 1
Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM PC5600 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Подсветка
нет
  • Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM PC5600 - фото 1
  • Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM PC5600 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
369 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740449
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х3х1
Вес, г.
20

Описание товара Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM PC5600

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверов, где на первый план выходят надежность, большой объем и поддержка функций коррекции ошибок. Он оптимально подходит для задач, связанных с обработкой больших данных, виртуализацией, рендерингом сложных сцен и работой с СУБД, где стабильность системы и целостность информации критически важны. Для обычного игрового ПК или домашнего мультимедийного компьютера такая память избыточна и несовместима из-за своего серверного предназначения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение оперативной памяти с увеличенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью данной модели является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), что означает наличие регистра-буфера, снижающего электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы и позволяющего устанавливать большие объемы памяти. Важно помнить, что RDIMM модули совместимы только со специализированными серверными материнскими платами и процессорами, поддерживающими регистровую память.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объем в 64 ГБ, что позволяет работать с чрезвычайно ресурсоемкими приложениями и держать в оперативной памяти огромные массивы данных без обращения к медленным накопителям. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью, что особенно заметно в вычислительных задачах, сильно зависящих от скорости памяти, например, в научных расчетах или симуляциях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Как и большинство серверных модулей, данная память ориентирована в первую очередь на стабильность и надежность, а не на экстремально низкие тайминги. Точные значения таймингов обычно указываются производителем в спецификациях и могут варьироваться. Модули RDIMM стандартно не поддерживают потребительские профили разгона вроде XMP или EXPO, так как их частота и тайминги жестко регламентированы для обеспечения максимальной совместимости и бесперебойной работы в круглосуточном режиме.

Совместимость с платформой

Данный модуль памяти совместим исключительно с серверными платформами и рабочими станциями, которые поддерживают память стандарта DDR5 RDIMM. Это, как правило, системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также соответствующие материнские платы с чипсетами, предназначенными для корпоративного сегмента. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно регистровую (Registered/Buffered) память DDR5, так как обычные десктопные платформы для процессоров Core или Ryzen с ней не работают.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Серверные модули RDIMM часто, как и представленная модель, оснащаются скромным радиатором или могут поставляться вовсе без него, поскольку они предназначены для установки в серверные стойки с мощным продувом. Внешний вид и подсветка в данном случае не имеют значения, так как приоритетом является функциональность и соответствие стандартам. Высота модуля обычно соответствует спецификации, чтобы обеспечивать плотную установку в слоты даже в условиях ограниченного пространства серверного шасси.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 64 ГБ. В серверных системах память, как правило, работает в многоканальных режимах (двухканальном, четырехканальном, восьмиканальном), что значительно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули в определенные слоты на материнской плате в соответствии с руководством к ней. Расширение объема осуществляется добавлением аналогичных модулей, но строго рекомендуется использовать одинаковые по характеристикам планки, а лучше из одной партии.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это узкая специализация модуля. Он не подойдет для сборки или апгрейда обычного настольного ПК, игрового компьютера или ноутбука. Покупатель должен точно знать, что его материнская плата и процессор поддерживают память типа DDR5 RDIMM. При выборе стоит ориентироваться на рекомендации производителя серверной платформы по спискам совместимости (QVL). Этот модуль станет отличным выбором для профессиональной рабочей станции или сервера, требующего большого объема надежной памяти с коррекцией ошибок, но для рядового пользователя он не имеет практического смысла.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM PC5600




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверов, где на первый план выходят надежность, большой объем и поддержка функций коррекции ошибок. Он оптимально подходит для задач, связанных с обработкой больших данных, виртуализацией, рендерингом сложных сцен и работой с СУБД, где стабильность системы и целостность информации критически важны. Для обычного игрового ПК или домашнего мультимедийного компьютера такая память избыточна и несовместима из-за своего серверного предназначения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение оперативной памяти с увеличенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью данной модели является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), что означает наличие регистра-буфера, снижающего электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы и позволяющего устанавливать большие объемы памяти. Важно помнить, что RDIMM модули совместимы только со специализированными серверными материнскими платами и процессорами, поддерживающими регистровую память.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объем в 64 ГБ, что позволяет работать с чрезвычайно ресурсоемкими приложениями и держать в оперативной памяти огромные массивы данных без обращения к медленным накопителям. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью, что особенно заметно в вычислительных задачах, сильно зависящих от скорости памяти, например, в научных расчетах или симуляциях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Как и большинство серверных модулей, данная память ориентирована в первую очередь на стабильность и надежность, а не на экстремально низкие тайминги. Точные значения таймингов обычно указываются производителем в спецификациях и могут варьироваться. Модули RDIMM стандартно не поддерживают потребительские профили разгона вроде XMP или EXPO, так как их частота и тайминги жестко регламентированы для обеспечения максимальной совместимости и бесперебойной работы в круглосуточном режиме.

Совместимость с платформой

Данный модуль памяти совместим исключительно с серверными платформами и рабочими станциями, которые поддерживают память стандарта DDR5 RDIMM. Это, как правило, системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также соответствующие материнские платы с чипсетами, предназначенными для корпоративного сегмента. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно регистровую (Registered/Buffered) память DDR5, так как обычные десктопные платформы для процессоров Core или Ryzen с ней не работают.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Серверные модули RDIMM часто, как и представленная модель, оснащаются скромным радиатором или могут поставляться вовсе без него, поскольку они предназначены для установки в серверные стойки с мощным продувом. Внешний вид и подсветка в данном случае не имеют значения, так как приоритетом является функциональность и соответствие стандартам. Высота модуля обычно соответствует спецификации, чтобы обеспечивать плотную установку в слоты даже в условиях ограниченного пространства серверного шасси.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 64 ГБ. В серверных системах память, как правило, работает в многоканальных режимах (двухканальном, четырехканальном, восьмиканальном), что значительно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули в определенные слоты на материнской плате в соответствии с руководством к ней. Расширение объема осуществляется добавлением аналогичных модулей, но строго рекомендуется использовать одинаковые по характеристикам планки, а лучше из одной партии.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это узкая специализация модуля. Он не подойдет для сборки или апгрейда обычного настольного ПК, игрового компьютера или ноутбука. Покупатель должен точно знать, что его материнская плата и процессор поддерживают память типа DDR5 RDIMM. При выборе стоит ориентироваться на рекомендации производителя серверной платформы по спискам совместимости (QVL). Этот модуль станет отличным выбором для профессиональной рабочей станции или сервера, требующего большого объема надежной памяти с коррекцией ошибок, но для рядового пользователя он не имеет практического смысла.

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