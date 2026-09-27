Описание товара Оперативная память 64GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для серверных рабочих станций и высокопроизводительных вычислительных систем, где критически важны стабильность и высокая пропускная способность под нагрузкой. Он оптимально подходит для задач виртуализации, работы с большими базами данных, профессионального рендеринга и научных вычислений, где объем в 64 ГБ является не роскошью, а необходимым рабочим инструментом. В отличие от игровых комплектов, эта память фокусируется на надежности и поддержке серверных платформ, предлагая производительность для профессиональных, а не развлекательных сценариев.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в серверном форм-факторе RDIMM, что означает Registered DIMM с буфером-регистром для повышения стабильности и поддержки большого объема памяти на канал. Он использует поколение DDR5, обеспечивающее значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Важно понимать, что RDIMM-память физически и электрически совместима только с соответствующими слотами на серверных материнских платах, построенных на чипсетах Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, и не подходит для обычных настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Общий объем комплекта составляет 64 ГБ, что является стандартным решением для оснащения одного серверного узла под серьезные коммерческие нагрузки. Номинальная скорость в 6400 MT/s (мегатрансферов в секунду) напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, ускоряя обработку крупных массивов информации в расчетных задачах и СУБД. Такой тандем объема и частоты позволяет системе комфортно работать с несколькими виртуальными машинами одновременно, тяжелыми аналитическими запросами или этапами пост-продакшена без перегрузки подсистемы памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги и рабочее напряжение для серверной памяти RDIMM обычно оптимизированы под стабильность и коррекцию ошибок, а не под экстремально низкую латентность, как в игровых модулях. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, в этом сегменте часто отсутствуют или имеют ограниченную поддержку, так как серверные платформы нацелены на предсказуемую работу на номинальных частотах. Память работает на заводских настройках, гарантированных для длительной эксплуатации в режиме 24/7, что является приоритетом для дата-центров.

Совместимость с платформой

Ключевой момент - эта память совместима исключительно с серверными платформами, поддерживающими DDR5 RDIMM. Это, в первую очередь, современные процессоры Intel Xeon Scalable поколений Sapphire Rapids и новее, а также AMD EPYC серии 7004 (Genoa) и выше. Перед покупкой необходимо тщательно сверить список квалифицированных поставщиков памяти (QVL) конкретной серверной материнской платы, чтобы гарантировать беспроблемную работу на заявленной частоте 6400 MT/s, так как поддержка зависит от процессора и ревизии платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Серверные модули RDIMM, как правило, оснащены скромными радиаторами или могут поставляться без них, если корпус сервера обеспечивает достаточный продув штатными вентиляторами. Внешний вид и подсветка не являются приоритетом, так как основная цель - эффективный отвод тепла в стесненных условиях серверной стойки при непрерывной нагрузке. Высота модуля соответствует стандартам для установки в стойки, но всегда стоит проверять clearance в плотных конфигурациях с большим количеством процессорных сокетов и систем охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный продукт представляет собой один модуль объемом 64 ГБ, что позволяет гибко формировать конфигурации памяти сервера. Для активации многоканальных режимов (как правило, восьмиканальных на платформах EPYC/SPR) необходимо устанавливать модули парами или группами, как того требует руководство к материнской плате. Для дальнейшего расширения объема настоятельно рекомендуется использовать идентичные модули от того же производителя с теми же характеристиками (rank, плотность чипов, тайминги) для предотвращения ошибок и снижения производительности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая привязка к серверным платформам: этот модуль несовместим с потребительскими ПК на Intel Core или AMD Ryzen. Убедитесь, что ваша серверная материнская плата и процессор официально поддерживают память DDR5-6400 в конфигурации RDIMM Dual Rank. Смешивание этого модуля с другими (например, небуферизованными UDIMM или модулями с другими таймингами) может привести к нестабильности или понижению частоты. Этот комплект оптимален для сборки или апгрейда профессионального сервера или рабочей станции, где на первом месте стоит надежность и объем, а не минимальная задержка. Для обычного настольного компьютера потребуется совершенно другой тип памяти.