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Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый купить с доставкой в Москве
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Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый

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Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый - фото 1
Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый - фото 2
Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый - фото 3
Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый - фото 4
Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый - фото 5
Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Мощность, Вт
350
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
25000
  • Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый - фото 1
  • Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый - фото 2
  • Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый - фото 3
  • Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый - фото 4
  • Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый - фото 5
  • Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739908
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Мощность, Вт
350
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
тритан
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.85
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
25000
Функции и особенности
4 лезвия, прорезиненные ножки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х14
Вес, кг.
1.42

Описание товара Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый

Портативный блендер Philips в белом корпусе — компактный помощник для быстрого измельчения и смешивания. Мощность 350 Вт и скорость вращения до 25 000 об/мин обеспечивают энергичную работу, а ножи из нержавеющей стали рассчитаны на регулярное использование. Модель оснащена одной скоростью и одной насадкой в комплекте. Объём кувшина и измельчителя — по 0,6 л: удобно готовить порции для одного или нескольких человек. Чаша измельчителя выполнена из тритана, вес устройства составляет 1,075 кг, длина сетевого шнура — 0,85 м. Блендер Philips произведён в Китае.

Отзывы о товаре Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Мощность, Вт
350
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
тритан
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.85
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
25000
Функции и особенности
4 лезвия, прорезиненные ножки
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный блендер Philips в белом корпусе — компактный помощник для быстрого измельчения и смешивания. Мощность 350 Вт и скорость вращения до 25 000 об/мин обеспечивают энергичную работу, а ножи из нержавеющей стали рассчитаны на регулярное использование. Модель оснащена одной скоростью и одной насадкой в комплекте. Объём кувшина и измельчителя — по 0,6 л: удобно готовить порции для одного или нескольких человек. Чаша измельчителя выполнена из тритана, вес устройства составляет 1,075 кг, длина сетевого шнура — 0,85 м. Блендер Philips произведён в Китае.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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