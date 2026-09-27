Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Мощность, Вт
350
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
25000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739908
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Мощность, Вт
350
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
тритан
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.85
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
25000
Функции и особенности
4 лезвия, прорезиненные ножки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х14
Вес, кг.
1.42
Описание товара Блендер портативный Philips HR2500/00 350Вт белый
Портативный блендер Philips в белом корпусе — компактный помощник для быстрого измельчения и смешивания. Мощность 350 Вт и скорость вращения до 25 000 об/мин обеспечивают энергичную работу, а ножи из нержавеющей стали рассчитаны на регулярное использование. Модель оснащена одной скоростью и одной насадкой в комплекте. Объём кувшина и измельчителя — по 0,6 л: удобно готовить порции для одного или нескольких человек. Чаша измельчителя выполнена из тритана, вес устройства составляет 1,075 кг, длина сетевого шнура — 0,85 м. Блендер Philips произведён в Китае.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Мощность, Вт
350
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
тритан
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.85
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
25000
Функции и особенности
4 лезвия, прорезиненные ножки
Страна производитель
Китай
Портативный блендер Philips в белом корпусе — компактный помощник для быстрого измельчения и смешивания. Мощность 350 Вт и скорость вращения до 25 000 об/мин обеспечивают энергичную работу, а ножи из нержавеющей стали рассчитаны на регулярное использование. Модель оснащена одной скоростью и одной насадкой в комплекте. Объём кувшина и измельчителя — по 0,6 л: удобно готовить порции для одного или нескольких человек. Чаша измельчителя выполнена из тритана, вес устройства составляет 1,075 кг, длина сетевого шнура — 0,85 м. Блендер Philips произведён в Китае.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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