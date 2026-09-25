Уцененный товар Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние, 738389
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Senseo
Объём резервуара для воды
0.7
Емкость для молока
нет
Мощность
1450
Одновременное приготовление двух порций
Да
Регулируемая по высоте подставка для чашек
Нет
Капучинатор
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%7 010 руб. 10 021 руб.
В наличии
Код товара: 738389
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Загружаем...
7 010 руб. -30%
10 021 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Senseo
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.7
Емкость для молока
нет
Особенности
индикатор включения
Цвет
серый
Мощность
1450
Дисплей
нет
Одновременное приготовление двух порций
Да
Регулируемая по высоте подставка для чашек
Нет
Капучинатор
нет
Максимальное давление
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х23
Вес, кг.
2.3
Описание товара Уцененный товар Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , документы, кофемашина Причина уценки : повреждена коробка, трещина на корпусе
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Senseo
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.7
Емкость для молока
нет
Особенности
индикатор включения
Цвет
серый
Мощность
1450
Дисплей
нет
Одновременное приготовление двух порций
Да
Регулируемая по высоте подставка для чашек
Нет
Развернуть
Капучинатор
нет
Максимальное давление
2
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , документы, кофемашина Причина уценки : повреждена коробка, трещина на корпусе
Уцененный товар Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние - по цене 7010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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