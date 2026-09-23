PoE инжектор PLANET POE-176-95
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
95
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737817
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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
95
Стандарт PoE
PoE++ (802.3bt)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х6
Вес, г.
977
Описание товара PoE инжектор PLANET POE-176-95
Инжектор/ PLANET POE-176-95 Single-Port 10Gbps 802.3bt PoE++ Injector (95 Watts, 802.3bt Type-4, PoH, force mode support, PoE Usage LED, 10/100/1G/2.5G/5G/10Gbps Data rate) -w/external 54V 130W AC power adapter included
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Planet
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
95
Стандарт PoE
PoE++ (802.3bt)
Страна производитель
Китай
Инжектор/ PLANET POE-176-95 Single-Port 10Gbps 802.3bt PoE++ Injector (95 Watts, 802.3bt Type-4, PoH, force mode support, PoE Usage LED, 10/100/1G/2.5G/5G/10Gbps Data rate) -w/external 54V 130W AC power adapter included
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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