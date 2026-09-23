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PoE инжектор PLANET IPOE-470 купить с доставкой в Москве
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PoE инжектор PLANET IPOE-470

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PoE инжектор PLANET IPOE-470
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
95
Габариты (ШxВxГ)
135x50x88 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737816
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Характеристики

Бренд
Planet
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
95
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE++ (802.3bt), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
135x50x88 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х9
Вес, г.
800

Описание товара PoE инжектор PLANET IPOE-470

Установка инжектора IEEE 802.3 bt PoE++ и устройств, совместимых с 802.3 bt PoE++ Обладая возможностями стандарта IEEE 802.3 bt Power over Ethernet, серия IPOE-470 может напрямую подключаться и подавать питание через кабель Ethernet RJ45 к любым конечным узлам поддерживающих стандарт IEEE 802.3 bt, таким как купольные камеры PoE, тонкие клиенты, точки продаж (POS), информационные киоски. Установка инжектора IEEE 802.3 bt PoE++ и экстендера 802.3 at PoE+ Достаточно ли длины 100-метрового кабеля для широкого спектра развертываний IP-видеонаблюдения? Ответ, конечно, нет. Для достижения преимуществ IP-наблюдения, а также подключения IP-камер на большие расстояния, удлинитель PoE серии IPOE-470 и PLANET IPOE-E302 может быть быстрым и экономичным вариантом. В простейшем приложении PLANET IPOE-E302 позволяет устанавливать IP-камеру PoE на расстоянии до 200 метров от серии IPOE-470. Серия IPOE-470 обеспечивает питание PoE на протяжении первых 100 метров к PLANET IPOE-E302 по кабелям UTP, а затем PLANET IPOE-E302 передает данные Ethernet и оставшуюся мощность PoE на удаленные IP-камеры PoE. Установка инжектора IEEE 802.3 bt PoE++ и сплиттера 802.3 bt PoE++ Для места, где трудно найти вход по питанию, серии IPOE-470 и IPOE-173 могут работать в паре, чтобы обеспечить самый простой способ питания ваших устройств Ethernet, которым требуется высокая потребляемая мощность, например IP-камеры, телефоны VoIP и многоканальные точки доступа беспроводной локальной сети, а также тонкие клиенты, торговые точки (POS), информационные киоски и цифровые вывески.

Отзывы о товаре PoE инжектор PLANET IPOE-470




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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
95
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE++ (802.3bt), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
135x50x88 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Установка инжектора IEEE 802.3 bt PoE++ и устройств, совместимых с 802.3 bt PoE++ Обладая возможностями стандарта IEEE 802.3 bt Power over Ethernet, серия IPOE-470 может напрямую подключаться и подавать питание через кабель Ethernet RJ45 к любым конечным узлам поддерживающих стандарт IEEE 802.3 bt, таким как купольные камеры PoE, тонкие клиенты, точки продаж (POS), информационные киоски. Установка инжектора IEEE 802.3 bt PoE++ и экстендера 802.3 at PoE+ Достаточно ли длины 100-метрового кабеля для широкого спектра развертываний IP-видеонаблюдения? Ответ, конечно, нет. Для достижения преимуществ IP-наблюдения, а также подключения IP-камер на большие расстояния, удлинитель PoE серии IPOE-470 и PLANET IPOE-E302 может быть быстрым и экономичным вариантом. В простейшем приложении PLANET IPOE-E302 позволяет устанавливать IP-камеру PoE на расстоянии до 200 метров от серии IPOE-470. Серия IPOE-470 обеспечивает питание PoE на протяжении первых 100 метров к PLANET IPOE-E302 по кабелям UTP, а затем PLANET IPOE-E302 передает данные Ethernet и оставшуюся мощность PoE на удаленные IP-камеры PoE. Установка инжектора IEEE 802.3 bt PoE++ и сплиттера 802.3 bt PoE++ Для места, где трудно найти вход по питанию, серии IPOE-470 и IPOE-173 могут работать в паре, чтобы обеспечить самый простой способ питания ваших устройств Ethernet, которым требуется высокая потребляемая мощность, например IP-камеры, телефоны VoIP и многоканальные точки доступа беспроводной локальной сети, а также тонкие клиенты, торговые точки (POS), информационные киоски и цифровые вывески.
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Отзывы


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