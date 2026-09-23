PoE инжектор PLANET IPOE-470
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Характеристики
Описание товара PoE инжектор PLANET IPOE-470
Установка инжектора IEEE 802.3 bt PoE++ и устройств, совместимых с 802.3 bt PoE++ Обладая возможностями стандарта IEEE 802.3 bt Power over Ethernet, серия IPOE-470 может напрямую подключаться и подавать питание через кабель Ethernet RJ45 к любым конечным узлам поддерживающих стандарт IEEE 802.3 bt, таким как купольные камеры PoE, тонкие клиенты, точки продаж (POS), информационные киоски. Установка инжектора IEEE 802.3 bt PoE++ и экстендера 802.3 at PoE+ Достаточно ли длины 100-метрового кабеля для широкого спектра развертываний IP-видеонаблюдения? Ответ, конечно, нет. Для достижения преимуществ IP-наблюдения, а также подключения IP-камер на большие расстояния, удлинитель PoE серии IPOE-470 и PLANET IPOE-E302 может быть быстрым и экономичным вариантом. В простейшем приложении PLANET IPOE-E302 позволяет устанавливать IP-камеру PoE на расстоянии до 200 метров от серии IPOE-470. Серия IPOE-470 обеспечивает питание PoE на протяжении первых 100 метров к PLANET IPOE-E302 по кабелям UTP, а затем PLANET IPOE-E302 передает данные Ethernet и оставшуюся мощность PoE на удаленные IP-камеры PoE. Установка инжектора IEEE 802.3 bt PoE++ и сплиттера 802.3 bt PoE++ Для места, где трудно найти вход по питанию, серии IPOE-470 и IPOE-173 могут работать в паре, чтобы обеспечить самый простой способ питания ваших устройств Ethernet, которым требуется высокая потребляемая мощность, например IP-камеры, телефоны VoIP и многоканальные точки доступа беспроводной локальной сети, а также тонкие клиенты, торговые точки (POS), информационные киоски и цифровые вывески.
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