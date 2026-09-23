PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/303G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
56
Входной ток макс, А
0.6
Выходное напряжение, В
56
Габариты (ШxВxГ)
32x103x81 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737813
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Пассивный
Выходная мощность
56
Входной ток макс, А
0.6
Выходное напряжение, В
56
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
32x103x81 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
470
Описание товара PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/303G
Промышленный Gigabit Ethernet PoE-инжектор Osnovo Midspan-1/303G служит для подачи питания и передачи данных на сетевое РоЕ-устройство (камеру) от оборудования без РоЕ — по витой паре длиной до 100 м по стандартам IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet. Бюджет PoE — 30 Вт. Интерфейсы представлены GE-портами: входным — RJ-45 (Ethernet), выходным — RJ-45 (Ethernet + PoE), клеммной колодкой для подключения источников питания (основного и резервного).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Osnovo
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Пассивный
Выходная мощность
56
Входной ток макс, А
0.6
Выходное напряжение, В
56
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
32x103x81 мм
Страна производитель
Китай
Промышленный Gigabit Ethernet PoE-инжектор Osnovo Midspan-1/303G служит для подачи питания и передачи данных на сетевое РоЕ-устройство (камеру) от оборудования без РоЕ — по витой паре длиной до 100 м по стандартам IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet. Бюджет PoE — 30 Вт. Интерфейсы представлены GE-портами: входным — RJ-45 (Ethernet), выходным — RJ-45 (Ethernet + PoE), клеммной колодкой для подключения источников питания (основного и резервного).
PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/303G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/303G