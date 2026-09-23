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РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW купить с доставкой в Москве
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РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW

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РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW - фото 1
РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW - фото 2
РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW - фото 3
РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW - фото 4
РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW - фото 5
РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Габариты (ШxВxГ)
48x38x190 мм
  • РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW - фото 1
  • РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW - фото 2
  • РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW - фото 3
  • РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW - фото 4
  • РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW - фото 5
  • РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737801
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Удлинитель
Габариты (ШxВxГ)
48x38x190 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
150

Описание товара РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW

Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1GW представляет собой компактное и производительное решение, при помощи которого вы сможете увеличить дальность передачи питания и сигнала между оборудованием на 100 м или до 500 м при каскадном подключении модулей между собой. Устройство выполнено в прочном и герметичном корпусе для использования на улице и оснащено входом LAN с поддержкой PoE с одной стороны и аналогичным выходом с другой. Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1GW использует в своей основе первоклассные компоненты, за счет чего обеспечивается передача данных без помех и искажений на скорости до 1000 Мбит/с. Другой особенностью модели является высокая надежность и отказоустойчивость. Комплект поставки включает в себя монтажный набор.

Отзывы о товаре РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Удлинитель
Габариты (ШxВxГ)
48x38x190 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1GW представляет собой компактное и производительное решение, при помощи которого вы сможете увеличить дальность передачи питания и сигнала между оборудованием на 100 м или до 500 м при каскадном подключении модулей между собой. Устройство выполнено в прочном и герметичном корпусе для использования на улице и оснащено входом LAN с поддержкой PoE с одной стороны и аналогичным выходом с другой. Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1GW использует в своей основе первоклассные компоненты, за счет чего обеспечивается передача данных без помех и искажений на скорости до 1000 Мбит/с. Другой особенностью модели является высокая надежность и отказоустойчивость. Комплект поставки включает в себя монтажный набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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