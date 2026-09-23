РоЕ удлинитель Cudy POE10
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Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Выходная мощность
30
Габариты (ШxВxГ)
60x40x145 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737797
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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Удлинитель
Выходная мощность
30
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
60x40x145 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х4
Вес, г.
10
Описание товара РоЕ удлинитель Cudy POE10
Cudy POE10 - это универсальный удлинитель РоЕ/РоЕ+, который позволяет передавать и питание, и данные по сетевому кабелю на дополнительную дистанцию. Поддерживает стандарты IEEE 802.3af (15,4 Ватт) и IEEE 802.3at (30 Ватт), скорость 10/100/1000 Мбит/сек, совместим с большинством устройств PoE/РоЕ+. Обеспечивает стабильное и безопасное питание до 30 ватт на порт с автоматическим определением класса PoE и защитой от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Автоматически настраивается скорость соединения, дуплекс или кроссовер, при этом поддерживается пропускная способность сети на оптимальной скорости.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Cudy
Тип товара
Удлинитель
Выходная мощность
30
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
60x40x145 мм
Страна производитель
Китай
Cudy POE10 - это универсальный удлинитель РоЕ/РоЕ+, который позволяет передавать и питание, и данные по сетевому кабелю на дополнительную дистанцию. Поддерживает стандарты IEEE 802.3af (15,4 Ватт) и IEEE 802.3at (30 Ватт), скорость 10/100/1000 Мбит/сек, совместим с большинством устройств PoE/РоЕ+. Обеспечивает стабильное и безопасное питание до 30 ватт на порт с автоматическим определением класса PoE и защитой от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Автоматически настраивается скорость соединения, дуплекс или кроссовер, при этом поддерживается пропускная способность сети на оптимальной скорости.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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