PoE инжектор TP-link POE170S

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Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходное напряжение, В
240
Габариты (ШxВxГ)
155x70x42 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737660
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Инжектор PoE TP-Link TL-POE170S – компактный адаптер, который заменит розетку при проводном подключении сетевого оборудования. Устройство подаст дополнительное питание сетевому кабелю, через который будет подключена IP-камера и подобная техника. Инжекторы особенно удобны при монтаже на улице, когда отдельно подвести силовой кабель неудобно.
Устройство TP-Link TL-POE170S с компактным черным корпусом можно незаметно разместить на стене вдоль плинтуса или балки. Адаптер оснащен двумя Ethernet-портами, гарантируя надежное и стабильное соединение со скоростью 1000 Мбит/с. PoE-инжектор работает от сети 100-240 В, автоматически определяя нужную оборудованию мощность.
Инжектор PoE TP-Link TL-POE170S – компактный адаптер, который заменит розетку при проводном подключении сетевого оборудования. Устройство подаст дополнительное питание сетевому кабелю, через который будет подключена IP-камера и подобная техника. Инжекторы особенно удобны при монтаже на улице, когда отдельно подвести силовой кабель неудобно.
Устройство TP-Link TL-POE170S с компактным черным корпусом можно незаметно разместить на стене вдоль плинтуса или балки. Адаптер оснащен двумя Ethernet-портами, гарантируя надежное и стабильное соединение со скоростью 1000 Мбит/с. PoE-инжектор работает от сети 100-240 В, автоматически определяя нужную оборудованию мощность.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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