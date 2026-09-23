Top.Mail.Ru
PoE инжектор TP-link POE170S купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

PoE инжектор TP-link POE170S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 1
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 2
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 3
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 4
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 5
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 6
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 7
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 8
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 9
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 10
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 11
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 12
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 13
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 14
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 15
PoE инжектор TP-link POE170S - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходное напряжение, В
240
Габариты (ШxВxГ)
155x70x42 мм
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 1
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 2
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 3
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 4
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 5
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 6
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 7
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 8
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 9
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 10
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 11
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 12
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 13
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 14
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 15
  • PoE инжектор TP-link POE170S - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737660
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Инжектор
Выходное напряжение, В
240
Количество PoE портов
2 порта
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE++ (802.3bt), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
155x70x42 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х9
Вес, г.
930

Описание товара PoE инжектор TP-link POE170S

Инжектор PoE TP-Link TL-POE170S – компактный адаптер, который заменит розетку при проводном подключении сетевого оборудования. Устройство подаст дополнительное питание сетевому кабелю, через который будет подключена IP-камера и подобная техника. Инжекторы особенно удобны при монтаже на улице, когда отдельно подвести силовой кабель неудобно. Устройство TP-Link TL-POE170S с компактным черным корпусом можно незаметно разместить на стене вдоль плинтуса или балки. Адаптер оснащен двумя Ethernet-портами, гарантируя надежное и стабильное соединение со скоростью 1000 Мбит/с. PoE-инжектор работает от сети 100-240 В, автоматически определяя нужную оборудованию мощность.

Отзывы о товаре PoE инжектор TP-link POE170S




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Инжектор
Выходное напряжение, В
240
Количество PoE портов
2 порта
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE++ (802.3bt), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
155x70x42 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Инжектор PoE TP-Link TL-POE170S – компактный адаптер, который заменит розетку при проводном подключении сетевого оборудования. Устройство подаст дополнительное питание сетевому кабелю, через который будет подключена IP-камера и подобная техника. Инжекторы особенно удобны при монтаже на улице, когда отдельно подвести силовой кабель неудобно. Устройство TP-Link TL-POE170S с компактным черным корпусом можно незаметно разместить на стене вдоль плинтуса или балки. Адаптер оснащен двумя Ethernet-портами, гарантируя надежное и стабильное соединение со скоростью 1000 Мбит/с. PoE-инжектор работает от сети 100-240 В, автоматически определяя нужную оборудованию мощность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


PoE инжектор TP-link POE170S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...