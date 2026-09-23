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Робот-пылесос GARLYN SR-1300 купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос GARLYN SR-1300

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Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 1
Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 2
Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 3
Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 4
Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 5
Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 6
Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 7
Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
220 мл
Кол-во насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
движение вдоль стен, местная уборка, уборка по расписанию
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Продолжительность автономной уборки, мин
180
  • Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 1
  • Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 2
  • Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 3
  • Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 4
  • Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 5
  • Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 6
  • Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 7
  • Робот-пылесос GARLYN SR-1300 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737129
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
220 мл
Кол-во насадок в комплекте
3
Уровень шума, дБ
78
Комплектация
робот-пылесос, зарядная станция с функцией самоочистки, парковочная платформа, пульт ду, комбинированный контейнер для влажной и сухой уборки, ролик турбощётки, боковая щётка, HEPA-фильтр, фильтр предварительной очистки, чистящая щётка, упаковка
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
движение вдоль стен, местная уборка, уборка по расписанию
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса
Датчики
инфракрасные, LIDAR
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
2500
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Время зарядки, мин
360
Ширина робота-пылесоса, мм
330
Ширина базовой станции, мм
375
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х41х41
Вес, кг.
14.3

Описание товара Робот-пылесос GARLYN SR-1300

Робот-пылесос GARLYN SR-1300 сочетает высокую силу всасывания и универсальность уборки. Он обеспечивает сухую и влажную чистку благодаря комплекту насадок и съемному резервуару для воды. Оснащен станцией самоочистки с мытьём салфеток горячей водой и их сушкой за 2–4 часа. Автоматически сбрасывает собранный мусор в мешок объемом 2,5 л, а также запоминает место прерывания уборки для бесперебойной работы. Устройство поддерживает программирование графика, регулировку мощности и голосовые оповещения. Комплектация включает запасные фильтры, салфетки и элементы для долговечной эксплуатации. Малый вес и компактные размеры позволяют легко перемещаться даже в труднодоступных зонах

Отзывы о товаре Робот-пылесос GARLYN SR-1300




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
220 мл
Кол-во насадок в комплекте
3
Уровень шума, дБ
78
Комплектация
робот-пылесос, зарядная станция с функцией самоочистки, парковочная платформа, пульт ду, комбинированный контейнер для влажной и сухой уборки, ролик турбощётки, боковая щётка, HEPA-фильтр, фильтр предварительной очистки, чистящая щётка, упаковка
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
движение вдоль стен, местная уборка, уборка по расписанию
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса
Развернуть
Датчики
инфракрасные, LIDAR
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
2500
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Время зарядки, мин
360
Ширина робота-пылесоса, мм
330
Ширина базовой станции, мм
375
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос GARLYN SR-1300 сочетает высокую силу всасывания и универсальность уборки. Он обеспечивает сухую и влажную чистку благодаря комплекту насадок и съемному резервуару для воды. Оснащен станцией самоочистки с мытьём салфеток горячей водой и их сушкой за 2–4 часа. Автоматически сбрасывает собранный мусор в мешок объемом 2,5 л, а также запоминает место прерывания уборки для бесперебойной работы. Устройство поддерживает программирование графика, регулировку мощности и голосовые оповещения. Комплектация включает запасные фильтры, салфетки и элементы для долговечной эксплуатации. Малый вес и компактные размеры позволяют легко перемещаться даже в труднодоступных зонах
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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