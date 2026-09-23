Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737116
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Характеристики
Бренд
Высота, см
25
Материал
пластик
Питание от батареек или аккумулятора
да
Ширина, см
18.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х11
Вес, кг.
1.4
Описание товара Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60
Профессиональный массаж — у вас дома. Помогает проработать мышщы, расслабиться и снять усталость после спорта, вождения, работы за компьютером.
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Бренд
Высота, см
25
Материал
пластик
Питание от батареек или аккумулятора
да
Ширина, см
18.5
Страна производитель
Китай
Профессиональный массаж — у вас дома. Помогает проработать мышщы, расслабиться и снять усталость после спорта, вождения, работы за компьютером.
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