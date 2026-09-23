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Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755340 черный хром купить с доставкой в Москве
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Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755340 черный хром

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Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755340 черный хром - фото 1
Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755340 черный хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, черный
Цвет
черный, хром
  • Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755340 черный хром - фото 1
  • Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755340 черный хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736433
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, черный
Цвет
черный, хром
Комплектация
крючок, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
21x36x66
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
8х5х4
Вес, г.
200

Описание товара Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755340 черный хром

Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.

Отзывы о товаре Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755340 черный хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, черный
Цвет
черный, хром
Комплектация
крючок, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
21x36x66
Страна производитель
Германия
Описание
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755340 черный хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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