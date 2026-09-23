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Верхний душ Hansgrohe Pulsify 260 24140000 хром купить с доставкой в Москве
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Верхний душ Hansgrohe Pulsify 260 24140000 хром

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Верхний душ Hansgrohe Pulsify 260 24140000 хром - фото 1
Верхний душ Hansgrohe Pulsify 260 24140000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Верхний душ
Цвет
хром
Монтаж
на потолок, на стену
Форма лейки
круглая
Материал
пластик, латунь
Количество режимов струи
1
Резьба
1/2
Диаметр лейки, мм
260
  • Верхний душ Hansgrohe Pulsify 260 24140000 хром - фото 1
  • Верхний душ Hansgrohe Pulsify 260 24140000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736388
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Верхний душ
Цвет
хром
Монтаж
на потолок, на стену
Форма лейки
круглая
Материал
пластик, латунь
Количество режимов струи
1
Резьба
1/2
Диаметр лейки, мм
260
Ширина, см
26
Высота, см
3.3
Длина, см
26
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
38х36х9
Вес, кг.
1.5

Описание товара Верхний душ Hansgrohe Pulsify 260 24140000 хром

Непревзойденные немецкое качество и надежность. Премиальные материалы и изысканный дизайн. Ничего лишнего - только функциональность и практичность. Превратите процедуру вечернего или утреннего душа в истинное наслаждение с верхним душем фирмы Hansgrohe!

Отзывы о товаре Верхний душ Hansgrohe Pulsify 260 24140000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Верхний душ
Цвет
хром
Монтаж
на потолок, на стену
Форма лейки
круглая
Материал
пластик, латунь
Количество режимов струи
1
Резьба
1/2
Диаметр лейки, мм
260
Ширина, см
26
Высота, см
3.3
Длина, см
26
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Страна производитель
Германия
Описание
Непревзойденные немецкое качество и надежность. Премиальные материалы и изысканный дизайн. Ничего лишнего - только функциональность и практичность. Превратите процедуру вечернего или утреннего душа в истинное наслаждение с верхним душем фирмы Hansgrohe!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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