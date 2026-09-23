Полка угловая Hansgrohe AddStories 41741990 золото
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Характеристики
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Цвет
золотой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736326
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Цвет
золотой
Комплектация
полка, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
41x148x305
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
31х17х7
Вес, г.
900
Описание товара Полка угловая Hansgrohe AddStories 41741990 золото
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Цвет
золотой
Комплектация
полка, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
41x148x305
Страна производитель
Германия
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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