Top.Mail.Ru
Полка угловая Hansgrohe AddStories 41741990 золото купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полка угловая Hansgrohe AddStories 41741990 золото

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Полка угловая Hansgrohe AddStories 41741990 золото - фото 1
Полка угловая Hansgrohe AddStories 41741990 золото - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Цвет
золотой
  • Полка угловая Hansgrohe AddStories 41741990 золото - фото 1
  • Полка угловая Hansgrohe AddStories 41741990 золото - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736326
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Цвет
золотой
Комплектация
полка, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
41x148x305
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
31х17х7
Вес, г.
900

Описание товара Полка угловая Hansgrohe AddStories 41741990 золото

Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.

Отзывы о товаре Полка угловая Hansgrohe AddStories 41741990 золото




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Цвет
золотой
Комплектация
полка, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
41x148x305
Страна производитель
Германия
Описание
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка угловая Hansgrohe AddStories 41741990 золото - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...