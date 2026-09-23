Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-14 AZ/N6
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Характеристики
Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-14 AZ/N6
Мобильный кондиционер Electrolux — компактное и мощное решение для поддержания идеального климата в помещении до 2 м?. Удобное управление с пульта позволяет регулировать температуру в диапазоне от 16 до 31 °C, не вставая с места. Продуманная конструкция с узким корпусом 33?69?28,5 см легко впишется даже в ограниченное пространство, а элегантный серый цвет смотрится современно и стильно. Мощность охлаждения 3,8 кВт быстро обеспечит желанную прохладу. Встроенные режимы осушения и вентиляции создадут комфорт в любую погоду, а функция размораживания гарантирует надежную работу. Весит всего 23,5 кг — этот кондиционер легко переместить при необходимости.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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