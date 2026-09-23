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Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-14 AZ/N6 купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-14 AZ/N6

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Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-14 AZ/N6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R 290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
2
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.8
Количество скоростей воздушного потока
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736146
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R 290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серый
Комплектация
Кондиционер
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
2
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
0
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
0
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.8
Количество скоростей воздушного потока
1
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
нет
Система самодиагностики неисправности
Нет
Вариант размещения
мобильный
Макс. потребляемая мощность
0
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
69
Глубина внутреннего блока, см
28.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х40х35
Вес, кг.
25

Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-14 AZ/N6

Мобильный кондиционер Electrolux — компактное и мощное решение для поддержания идеального климата в помещении до 2 м?. Удобное управление с пульта позволяет регулировать температуру в диапазоне от 16 до 31 °C, не вставая с места. Продуманная конструкция с узким корпусом 33?69?28,5 см легко впишется даже в ограниченное пространство, а элегантный серый цвет смотрится современно и стильно. Мощность охлаждения 3,8 кВт быстро обеспечит желанную прохладу. Встроенные режимы осушения и вентиляции создадут комфорт в любую погоду, а функция размораживания гарантирует надежную работу. Весит всего 23,5 кг — этот кондиционер легко переместить при необходимости.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-14 AZ/N6




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R 290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серый
Комплектация
Кондиционер
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
2
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
0
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
0
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.8
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
1
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
нет
Система самодиагностики неисправности
Нет
Вариант размещения
мобильный
Макс. потребляемая мощность
0
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
69
Глубина внутреннего блока, см
28.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер Electrolux — компактное и мощное решение для поддержания идеального климата в помещении до 2 м?. Удобное управление с пульта позволяет регулировать температуру в диапазоне от 16 до 31 °C, не вставая с места. Продуманная конструкция с узким корпусом 33?69?28,5 см легко впишется даже в ограниченное пространство, а элегантный серый цвет смотрится современно и стильно. Мощность охлаждения 3,8 кВт быстро обеспечит желанную прохладу. Встроенные режимы осушения и вентиляции создадут комфорт в любую погоду, а функция размораживания гарантирует надежную работу. Весит всего 23,5 кг — этот кондиционер легко переместить при необходимости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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