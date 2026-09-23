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Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver

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Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 1
Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 2
Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 3
Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 4
Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 5
Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 6
Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 7
Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 8
Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 9
Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 10
Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
455
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
сухой
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 1
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 3
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 4
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 5
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 6
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 7
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 8
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 9
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 10
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 848 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736137
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
455
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Диэлектрические переходники- Дренажная трубка 0.8 м- Набор крепежных элементов- Обратный клапан
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Ширина, см
46
Высота, см
128
Глубина, см
48.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.33х0.55х0.55
Вес, кг.
42.4

Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver

Электрический накопительный водонагреватель серии DRYver с эмалированным покрытием бака и защитой от накипи и коррозии.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
455
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Диэлектрические переходники- Дренажная трубка 0.8 м- Набор крепежных элементов- Обратный клапан
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
1/2
Развернуть
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Ширина, см
46
Высота, см
128
Глубина, см
48.5
Страна производитель
Россия
Описание
Электрический накопительный водонагреватель серии DRYver с эмалированным покрытием бака и защитой от накипи и коррозии.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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