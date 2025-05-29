Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик
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Характеристики
Тип товара
Термометр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 73494
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
да
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
нет
Время измерения, мин.
0.3
Высота, см
5.5
Гибкий наконечник
да
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Погрешность измерения, град.
0.1
Производство
Китай
Способы измерения
аксиллярный, оральный, ректальный
Тип термометра
электронный
Футляр в комплекте
да
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х3
Вес, г.
36
Описание товара Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик
электронный. Детский. Способ измерения - оральный, ректальный, аксиллярный
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Бренд
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
да
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
нет
Время измерения, мин.
0.3
Высота, см
5.5
Гибкий наконечник
да
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Погрешность измерения, град.
0.1
Производство
Китай
Способы измерения
аксиллярный, оральный, ректальный
Развернуть
Тип термометра
электронный
Футляр в комплекте
да
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
электронный. Детский. Способ измерения - оральный, ректальный, аксиллярный
Смотрите также: Тонометры
Смотрите также: Тонометры
Достоинства:
Комментарий:
Классный градусник ! Показывает точный результат!
Достоинства:
Комментарий:
С этим градусником, стало легче измерять температуру ребенку. Ему интересно рассматривать утенка, таким образом отвлекаю от этой процедуры и ребенок не дергает рукой. Гибкий носик, тоже плюс
Достоинства:
Комментарий:
Плохо меряет есть расхождения 5/8 градусов
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку очень нравиться утенок сам градусник качественный
Достоинства:
Комментарий:
очень нравится ребенку дизайн и наличие звукового сигнала)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший градусник, измеряет точно. Сравнивали с ртутным, измерения точные и одинаковые
Достоинства:
Комментарий:
Сначала с недоверием относилась к градуснику, но со временем и многократные проверки подтвердили четкость измерения температуры
Достоинства:
Комментарий:
Все устраивает! Температуру замеряет быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Меряет хорошо, погрешность минимальная! Но ребенок очень тянется пожевать утенка, приходится отвлекать)))
Достоинства:
Комментарий:
Лучший градусник Быстро и точно меряет)))
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению с ртутным, врет на -0,6 градуса! А так весьма приятный!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро. Пока не пользовались
Достоинства:
Комментарий:
Отличный градусник. Измерение вроде бы точное, главное подержать после сигнала еще минут 5. С ним явно проще измерять температуру маленькому ребенку и безопасно!) Утенок вызывает большой интерес
Достоинства:
Комментарий:
работает, внешне выглядит качественно, самое главное детям очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Я взрослый самостоятельный мужик, могу покупать себе всё, что хочу. Даже градусник с утёнком. Отличный градусник, кстати. Пользоваться удобно, и настроение поднимает. Другой градусник этой же фирмы первые несколько раз долго мерял, минут по 10 приходилось держать. А этот сразу быстро работает.
Достоинства:
Комментарий:
не очень нравится. может батарейка плохая,но показывает не совсем корректно температуру. приходится использовать обыкновенный градусник.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, пришел быстро
Достоинства:
Комментарий:
Отличный термометр, цифры крупные.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, соответствует описанию, качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий такой же прослужил верой и правдой больше 10 лет, поэтому выбор пал на такой же
Достоинства:
Комментарий:
Долго сомневалась в покупке электронного термометра, так как они всегда показывали не точно, но так как у меня младший сын постоянно роняет обычные спиртовые и они перестают измерять, то заказала электронный. Держать нужно дольше, не ориентироваться на звуковой сигнал, показывает точно, покупкой удовлетворена полностью, детям понравился дизайн
Достоинства:
Комментарий:
красивый градусник, измеряет правильно.
Достоинства:
Комментарий:
Офигенный! Я не ребенок, но купила для себя, потому что когда болеешь нужно больше радости в жизни
Достоинства:
Комментарий:
Купил в замен такого же. Предыдущий дети сгрызли. Повредив контакт между датчиком температуры
Достоинства:
Комментарий:
Отличный термометр, качественный. Гнущийся наконечник - отличное решение
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнку понравился такой дизайн термометра)
Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик
Достоинства:
Комментарий:
Классный градусник ! Показывает точный результат!
Достоинства:
Комментарий:
С этим градусником, стало легче измерять температуру ребенку. Ему интересно рассматривать утенка, таким образом отвлекаю от этой процедуры и ребенок не дергает рукой. Гибкий носик, тоже плюс
Достоинства:
Комментарий:
Плохо меряет есть расхождения 5/8 градусов
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку очень нравиться утенок сам градусник качественный
Достоинства:
Комментарий:
очень нравится ребенку дизайн и наличие звукового сигнала)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший градусник, измеряет точно. Сравнивали с ртутным, измерения точные и одинаковые
Достоинства:
Комментарий:
Сначала с недоверием относилась к градуснику, но со временем и многократные проверки подтвердили четкость измерения температуры
Достоинства:
Комментарий:
Все устраивает! Температуру замеряет быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Меряет хорошо, погрешность минимальная! Но ребенок очень тянется пожевать утенка, приходится отвлекать)))
Достоинства:
Комментарий:
Лучший градусник Быстро и точно меряет)))
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению с ртутным, врет на -0,6 градуса! А так весьма приятный!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро. Пока не пользовались
Достоинства:
Комментарий:
Отличный градусник. Измерение вроде бы точное, главное подержать после сигнала еще минут 5. С ним явно проще измерять температуру маленькому ребенку и безопасно!) Утенок вызывает большой интерес
Достоинства:
Комментарий:
работает, внешне выглядит качественно, самое главное детям очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Я взрослый самостоятельный мужик, могу покупать себе всё, что хочу. Даже градусник с утёнком. Отличный градусник, кстати. Пользоваться удобно, и настроение поднимает. Другой градусник этой же фирмы первые несколько раз долго мерял, минут по 10 приходилось держать. А этот сразу быстро работает.
Достоинства:
Комментарий:
не очень нравится. может батарейка плохая,но показывает не совсем корректно температуру. приходится использовать обыкновенный градусник.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, пришел быстро
Достоинства:
Комментарий:
Отличный термометр, цифры крупные.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, соответствует описанию, качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий такой же прослужил верой и правдой больше 10 лет, поэтому выбор пал на такой же
Достоинства:
Комментарий:
Долго сомневалась в покупке электронного термометра, так как они всегда показывали не точно, но так как у меня младший сын постоянно роняет обычные спиртовые и они перестают измерять, то заказала электронный. Держать нужно дольше, не ориентироваться на звуковой сигнал, показывает точно, покупкой удовлетворена полностью, детям понравился дизайн
Достоинства:
Комментарий:
красивый градусник, измеряет правильно.
Достоинства:
Комментарий:
Офигенный! Я не ребенок, но купила для себя, потому что когда болеешь нужно больше радости в жизни
Достоинства:
Комментарий:
Купил в замен такого же. Предыдущий дети сгрызли. Повредив контакт между датчиком температуры
Достоинства:
Комментарий:
Отличный термометр, качественный. Гнущийся наконечник - отличное решение
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнку понравился такой дизайн термометра)