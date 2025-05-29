Top.Mail.Ru
Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик

26 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик - фото 1
Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термометр
  • Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик - фото 1
  • Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 73494
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
B.Well
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
да
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
нет
Время измерения, мин.
0.3
Высота, см
5.5
Гибкий наконечник
да
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Погрешность измерения, град.
0.1
Производство
Китай
Способы измерения
аксиллярный, оральный, ректальный
Тип термометра
электронный
Футляр в комплекте
да
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х3
Вес, г.
36

Описание товара Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик

электронный. Детский. Способ измерения - оральный, ректальный, аксиллярный



Смотрите также: Тонометры

Отзывы о товаре Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классный градусник ! Показывает точный результат!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Марина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
С этим градусником, стало легче измерять температуру ребенку. Ему интересно рассматривать утенка, таким образом отвлекаю от этой процедуры и ребенок не дергает рукой. Гибкий носик, тоже плюс
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
Плохо меряет есть расхождения 5/8 градусов
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку очень нравиться утенок сам градусник качественный
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
очень нравится ребенку дизайн и наличие звукового сигнала)
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Анастасия К

Достоинства:


Комментарий:
Хороший градусник, измеряет точно. Сравнивали с ртутным, измерения точные и одинаковые
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Людмила О.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала с недоверием относилась к градуснику, но со временем и многократные проверки подтвердили четкость измерения температуры
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Все устраивает! Температуру замеряет быстро.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
Меряет хорошо, погрешность минимальная! Но ребенок очень тянется пожевать утенка, приходится отвлекать)))
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший градусник Быстро и точно меряет)))
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Вячеслав У.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению с ртутным, врет на -0,6 градуса! А так весьма приятный!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Василиса П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро. Пока не пользовались
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный градусник. Измерение вроде бы точное, главное подержать после сигнала еще минут 5. С ним явно проще измерять температуру маленькому ребенку и безопасно!) Утенок вызывает большой интерес
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает, внешне выглядит качественно, самое главное детям очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Я взрослый самостоятельный мужик, могу покупать себе всё, что хочу. Даже градусник с утёнком. Отличный градусник, кстати. Пользоваться удобно, и настроение поднимает. Другой градусник этой же фирмы первые несколько раз долго мерял, минут по 10 приходилось держать. А этот сразу быстро работает.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Лена З.

Достоинства:


Комментарий:
не очень нравится. может батарейка плохая,но показывает не совсем корректно температуру. приходится использовать обыкновенный градусник.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, пришел быстро
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный термометр, цифры крупные.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Никита В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, соответствует описанию, качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущий такой же прослужил верой и правдой больше 10 лет, поэтому выбор пал на такой же
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Диана К.

Достоинства:


Комментарий:
Долго сомневалась в покупке электронного термометра, так как они всегда показывали не точно, но так как у меня младший сын постоянно роняет обычные спиртовые и они перестают измерять, то заказала электронный. Держать нужно дольше, не ориентироваться на звуковой сигнал, показывает точно, покупкой удовлетворена полностью, детям понравился дизайн
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
красивый градусник, измеряет правильно.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенный! Я не ребенок, но купила для себя, потому что когда болеешь нужно больше радости в жизни
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил в замен такого же. Предыдущий дети сгрызли. Повредив контакт между датчиком температуры
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный термометр, качественный. Гнущийся наконечник - отличное решение
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнку понравился такой дизайн термометра)



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
B.Well
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
да
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
нет
Время измерения, мин.
0.3
Высота, см
5.5
Гибкий наконечник
да
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Погрешность измерения, град.
0.1
Производство
Китай
Способы измерения
аксиллярный, оральный, ректальный
Развернуть
Тип термометра
электронный
Футляр в комплекте
да
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
электронный. Детский. Способ измерения - оральный, ректальный, аксиллярный


Смотрите также: Тонометры
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классный градусник ! Показывает точный результат!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Марина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
С этим градусником, стало легче измерять температуру ребенку. Ему интересно рассматривать утенка, таким образом отвлекаю от этой процедуры и ребенок не дергает рукой. Гибкий носик, тоже плюс
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
Плохо меряет есть расхождения 5/8 градусов
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку очень нравиться утенок сам градусник качественный
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
очень нравится ребенку дизайн и наличие звукового сигнала)
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Анастасия К

Достоинства:


Комментарий:
Хороший градусник, измеряет точно. Сравнивали с ртутным, измерения точные и одинаковые
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Людмила О.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала с недоверием относилась к градуснику, но со временем и многократные проверки подтвердили четкость измерения температуры
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Все устраивает! Температуру замеряет быстро.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
Меряет хорошо, погрешность минимальная! Но ребенок очень тянется пожевать утенка, приходится отвлекать)))
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший градусник Быстро и точно меряет)))
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Вячеслав У.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению с ртутным, врет на -0,6 градуса! А так весьма приятный!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Василиса П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро. Пока не пользовались
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный градусник. Измерение вроде бы точное, главное подержать после сигнала еще минут 5. С ним явно проще измерять температуру маленькому ребенку и безопасно!) Утенок вызывает большой интерес
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает, внешне выглядит качественно, самое главное детям очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Я взрослый самостоятельный мужик, могу покупать себе всё, что хочу. Даже градусник с утёнком. Отличный градусник, кстати. Пользоваться удобно, и настроение поднимает. Другой градусник этой же фирмы первые несколько раз долго мерял, минут по 10 приходилось держать. А этот сразу быстро работает.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Лена З.

Достоинства:


Комментарий:
не очень нравится. может батарейка плохая,но показывает не совсем корректно температуру. приходится использовать обыкновенный градусник.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, пришел быстро
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный термометр, цифры крупные.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Никита В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, соответствует описанию, качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущий такой же прослужил верой и правдой больше 10 лет, поэтому выбор пал на такой же
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Диана К.

Достоинства:


Комментарий:
Долго сомневалась в покупке электронного термометра, так как они всегда показывали не точно, но так как у меня младший сын постоянно роняет обычные спиртовые и они перестают измерять, то заказала электронный. Держать нужно дольше, не ориентироваться на звуковой сигнал, показывает точно, покупкой удовлетворена полностью, детям понравился дизайн
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
красивый градусник, измеряет правильно.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенный! Я не ребенок, но купила для себя, потому что когда болеешь нужно больше радости в жизни
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил в замен такого же. Предыдущий дети сгрызли. Повредив контакт между датчиком температуры
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный термометр, качественный. Гнущийся наконечник - отличное решение
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнку понравился такой дизайн термометра)


Термометр электронный B. Well Wt-06 кролик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...