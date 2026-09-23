Конструктор Ravensburger GraviTrax Стартовый набор 22410
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Конструктор Ravensburger GraviTrax Стартовый набор 22410
С набором GraviTrax Starter-Set не существует границ для творчества. Многочисленные компоненты позволяют разнообразить мраморный забег. С помощью стартового набора GraviTrax вы сможете создать свой собственный кулебан. Стартовый набор включает в себя более 100 компонентов и предлагает все необходимое, чтобы начать работу прямо сейчас - набор, полный безграничных возможностей и творчества. В набор входят 1х набор инструкций, 1х набор чертежей, 1х буклет с упражнениями, 4х карточные основы, 2х прозрачные уровни, 6х гравитационные сферы, 3х длинные рельсы, 6х средние рельсы, 9х короткие рельсы, 1х магнитная пушка, 21х изогнутые основы, 3х основы с перекрестками «X», 1х основа с вихрями, 2x базы с точками Y, 1x конечная мишень, 1x база 3 в 1, 4x базы для вставок, 1x трехсторонняя стартовая база, 2x базы для ловцов, 2x переключатели, 1x база-вставка, 1x база-вставка свободного падения, 1x база-вставка мишени, 40x больших вертикальных плиток, 12x малых вертикальных плиток.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Отзывы о товаре Конструктор Ravensburger GraviTrax Стартовый набор 22410