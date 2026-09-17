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40923 Песочница Кольцо с водой Wader купить с доставкой в Москве
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40923 Песочница Кольцо с водой Wader

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40923 Песочница Кольцо с водой Wader
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Песочница
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
4 540 руб.  5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 73440
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Характеристики

Бренд
Wader
Тип товара
Песочница
Размеры в упаковке, см
54х52х32
Вес, кг.
6.6

Описание товара 40923 Песочница Кольцо с водой Wader

Песочница Кольцо с водой Wader - песочница в виде кольца, бортик которой представляет импровизацию реки с короблями и водяными мельницами. Малыш сможет пускать кораблики и наблюдать как мельница крутит воду. Песочницу Кольцо с водой Wader можно разместить как дома, так и на улице.

Особенности:

  • Песочница легко собирается из нескольких цветных блоков;
  • Бортик песочницы оформлен в виде желоба, по которому можно пускать воду и играть в кораблики;
  • В комплекте есть мельница, которая крутит воду;
  • Яркие кораблики и машинки для игры в песочнице идут в комплекте.

Комплектация:

  • 8 секций песочницы;
  • Крепёж и уплотнение;
  • Машинка;
  • Кораблик;
  • Водяная мельница;
  • Воронка;
  • Колесо для создания волн;
  • 3 водных преграды.

Отзывы о товаре 40923 Песочница Кольцо с водой Wader




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Wader
Тип товара
Песочница
Описание

Песочница Кольцо с водой Wader - песочница в виде кольца, бортик которой представляет импровизацию реки с короблями и водяными мельницами. Малыш сможет пускать кораблики и наблюдать как мельница крутит воду. Песочницу Кольцо с водой Wader можно разместить как дома, так и на улице.

Особенности:

  • Песочница легко собирается из нескольких цветных блоков;
  • Бортик песочницы оформлен в виде желоба, по которому можно пускать воду и играть в кораблики;
  • В комплекте есть мельница, которая крутит воду;
  • Яркие кораблики и машинки для игры в песочнице идут в комплекте.

Комплектация:

  • 8 секций песочницы;
  • Крепёж и уплотнение;
  • Машинка;
  • Кораблик;
  • Водяная мельница;
  • Воронка;
  • Колесо для создания волн;
  • 3 водных преграды.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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