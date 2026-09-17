Игровой набор Wader Водный мир-3
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Характеристики
Описание товара Игровой набор Wader Водный мир-3
Игровой набор Wader Водный мир 3 позволяет вести занимательную игру в жаркие дни на дачном участке или во время принятия ванной. Игровая площадка размещается на специальных устойчивых ножках, которые можно установить в ванную. Игровое пространство заполняется водой, создавая реки и каналы. Скорость и направление потока регулируется с помощью специальной мельницы. Шлюзы позволяют перекрывать поток воды. Водяной насос накачивает воду в ведерко. Игровой набор Wader Водный мир 3 помогает ребенку познавать окружающий мир и наглядно демонстрирует свойства воды.
Особенности:
- Игрушка может использоваться как на открытом воздухе, так и дома;
- Размеры игрушки позволяют устанавливать ее в ванную во время купания малыша;
- Две ножки прочно удерживают конструкцию в горизонтальном положении;
- Глубина игрового поля составляет 13 см;
- Ножки можно снять и устанавливать игру на любую горизонтальную поверхность;
- Находясь под лучами солнца, игрушка не деформируется и не выцветает;
- Размер игрового поля в собранном виде - 55х35 см;
- Высота ножек - 53 см;
- На игровом поле имеется водяная мельница, создающая поток воды;
- Два шлюза для перекрывания воды позволяют создать закрытый водоем;
- Действующий водяной насос позволяет накачивать воду в ведерко, опрокидывающееся после наполнения;
- Кран - для переноса кораблей через участки суши;
- Конструкция легко собирается.
Комплектация:
- Детали для сбора конструкции;
- Игровые аксессуары;
- Кораблик;
- Инструкция;
- Упаковка.
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Игровой набор Wader Водный мир 3 позволяет вести занимательную игру в жаркие дни на дачном участке или во время принятия ванной. Игровая площадка размещается на специальных устойчивых ножках, которые можно установить в ванную. Игровое пространство заполняется водой, создавая реки и каналы. Скорость и направление потока регулируется с помощью специальной мельницы. Шлюзы позволяют перекрывать поток воды. Водяной насос накачивает воду в ведерко. Игровой набор Wader Водный мир 3 помогает ребенку познавать окружающий мир и наглядно демонстрирует свойства воды.
Особенности:
- Игрушка может использоваться как на открытом воздухе, так и дома;
- Размеры игрушки позволяют устанавливать ее в ванную во время купания малыша;
- Две ножки прочно удерживают конструкцию в горизонтальном положении;
- Глубина игрового поля составляет 13 см;
- Ножки можно снять и устанавливать игру на любую горизонтальную поверхность;
- Находясь под лучами солнца, игрушка не деформируется и не выцветает;
- Размер игрового поля в собранном виде - 55х35 см;
- Высота ножек - 53 см;
- На игровом поле имеется водяная мельница, создающая поток воды;
- Два шлюза для перекрывания воды позволяют создать закрытый водоем;
- Действующий водяной насос позволяет накачивать воду в ведерко, опрокидывающееся после наполнения;
- Кран - для переноса кораблей через участки суши;
- Конструкция легко собирается.
Комплектация:
- Детали для сбора конструкции;
- Игровые аксессуары;
- Кораблик;
- Инструкция;
- Упаковка.
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