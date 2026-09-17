Top.Mail.Ru
Игровой набор Wader Водный мир-3 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игровой набор Wader Водный мир-3

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игровой набор Wader Водный мир-3 - фото 1
Игровой набор Wader Водный мир-3 - фото 2
Игровой набор Wader Водный мир-3 - фото 3
Игровой набор Wader Водный мир-3 - фото 4
Игровой набор Wader Водный мир-3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровой набор
  • Игровой набор Wader Водный мир-3 - фото 1
  • Игровой набор Wader Водный мир-3 - фото 2
  • Игровой набор Wader Водный мир-3 - фото 3
  • Игровой набор Wader Водный мир-3 - фото 4
  • Игровой набор Wader Водный мир-3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 750 руб.  3 128 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 73438
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wader
Тип товара
Игровой набор
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Материал
пластик
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х20
Вес, кг.
1.82

Описание товара Игровой набор Wader Водный мир-3

Игровой набор Wader Водный мир 3 позволяет вести занимательную игру в жаркие дни на дачном участке или во время принятия ванной. Игровая площадка размещается на специальных устойчивых ножках, которые можно установить в ванную. Игровое пространство заполняется водой, создавая реки и каналы. Скорость и направление потока регулируется с помощью специальной мельницы. Шлюзы позволяют перекрывать поток воды. Водяной насос накачивает воду в ведерко. Игровой набор Wader Водный мир 3 помогает ребенку познавать окружающий мир и наглядно демонстрирует свойства воды.

Особенности:

  • Игрушка может использоваться как на открытом воздухе, так и дома;
  • Размеры игрушки позволяют устанавливать ее в ванную во время купания малыша;
  • Две ножки прочно удерживают конструкцию в горизонтальном положении;
  • Глубина игрового поля составляет 13 см;
  • Ножки можно снять и устанавливать игру на любую горизонтальную поверхность;
  • Находясь под лучами солнца, игрушка не деформируется и не выцветает;
  • Размер игрового поля в собранном виде - 55х35 см;
  • Высота ножек - 53 см;
  • На игровом поле имеется водяная мельница, создающая поток воды;
  • Два шлюза для перекрывания воды позволяют создать закрытый водоем;
  • Действующий водяной насос позволяет накачивать воду в ведерко, опрокидывающееся после наполнения;
  • Кран - для переноса кораблей через участки суши;
  • Конструкция легко собирается.

Комплектация:

  • Детали для сбора конструкции;
  • Игровые аксессуары;
  • Кораблик;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Игровой набор Wader Водный мир-3




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Wader
Тип товара
Игровой набор
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Материал
пластик
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Игровой набор Wader Водный мир 3 позволяет вести занимательную игру в жаркие дни на дачном участке или во время принятия ванной. Игровая площадка размещается на специальных устойчивых ножках, которые можно установить в ванную. Игровое пространство заполняется водой, создавая реки и каналы. Скорость и направление потока регулируется с помощью специальной мельницы. Шлюзы позволяют перекрывать поток воды. Водяной насос накачивает воду в ведерко. Игровой набор Wader Водный мир 3 помогает ребенку познавать окружающий мир и наглядно демонстрирует свойства воды.

Особенности:

  • Игрушка может использоваться как на открытом воздухе, так и дома;
  • Размеры игрушки позволяют устанавливать ее в ванную во время купания малыша;
  • Две ножки прочно удерживают конструкцию в горизонтальном положении;
  • Глубина игрового поля составляет 13 см;
  • Ножки можно снять и устанавливать игру на любую горизонтальную поверхность;
  • Находясь под лучами солнца, игрушка не деформируется и не выцветает;
  • Размер игрового поля в собранном виде - 55х35 см;
  • Высота ножек - 53 см;
  • На игровом поле имеется водяная мельница, создающая поток воды;
  • Два шлюза для перекрывания воды позволяют создать закрытый водоем;
  • Действующий водяной насос позволяет накачивать воду в ведерко, опрокидывающееся после наполнения;
  • Кран - для переноса кораблей через участки суши;
  • Конструкция легко собирается.

Комплектация:

  • Детали для сбора конструкции;
  • Игровые аксессуары;
  • Кораблик;
  • Инструкция;
  • Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игровой набор Wader Водный мир-3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...