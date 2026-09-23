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Фотоэпилятор Beurer IPL7800 Cool Pro черный купить с доставкой в Москве
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Фотоэпилятор Beurer IPL7800 Cool Pro черный

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Фотоэпилятор Beurer IPL7800 Cool Pro черный - фото 1
Фотоэпилятор Beurer IPL7800 Cool Pro черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Фотоэпилятор Beurer IPL7800 Cool Pro черный - фото 1
  • Фотоэпилятор Beurer IPL7800 Cool Pro черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733390
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Характеристики

Бренд
BEURER
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х8
Вес, г.
655

Описание товара Фотоэпилятор Beurer IPL7800 Cool Pro черный

Фотоэпилятор Beurer IPL7800 Cool Pro подарит вам чувство уверенности без лишних походов в салон. Устройство позволит проводить эпиляцию тогда, когда удобно вам, и поддержать результат, который держится заметно дольше, чем после бритвы. Фотоэпилятор подойдет тем, кто ставит цель избавиться от волос самостоятельно, не тратя деньги на курс дорогостоящих салонных процедур. Устройство не выдергивает волосы, а работает на основе световых импульсов, которые разрушают волосяной фолликул, прекращая питание луковиц и рост волос, поэтому процедура ощущается безболезненной. Регулярное использование фотоэпилятора приводит к уменьшению пигментации и других проблем с кожей, появившихся от бритья или воска.

Отзывы о товаре Фотоэпилятор Beurer IPL7800 Cool Pro черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BEURER
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Фотоэпилятор Beurer IPL7800 Cool Pro подарит вам чувство уверенности без лишних походов в салон. Устройство позволит проводить эпиляцию тогда, когда удобно вам, и поддержать результат, который держится заметно дольше, чем после бритвы. Фотоэпилятор подойдет тем, кто ставит цель избавиться от волос самостоятельно, не тратя деньги на курс дорогостоящих салонных процедур. Устройство не выдергивает волосы, а работает на основе световых импульсов, которые разрушают волосяной фолликул, прекращая питание луковиц и рост волос, поэтому процедура ощущается безболезненной. Регулярное использование фотоэпилятора приводит к уменьшению пигментации и других проблем с кожей, появившихся от бритья или воска.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотоэпилятор Beurer IPL7800 Cool Pro черный - данный товар вы можете купить по цене 12680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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