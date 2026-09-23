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Умные весы Halsa HSL-H-212W купить с доставкой в Москве
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Умные весы Halsa HSL-H-212W

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Умные весы Halsa HSL-H-212W - фото 1
Умные весы Halsa HSL-H-212W - фото 2
Умные весы Halsa HSL-H-212W - фото 3
Умные весы Halsa HSL-H-212W - фото 4
Умные весы Halsa HSL-H-212W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Умные весы Halsa HSL-H-212W - фото 1
  • Умные весы Halsa HSL-H-212W - фото 2
  • Умные весы Halsa HSL-H-212W - фото 3
  • Умные весы Halsa HSL-H-212W - фото 4
  • Умные весы Halsa HSL-H-212W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733224
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Характеристики

Бренд
Halsa
Автоматическое выключение
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Синхронизация по Bluetooth
да
Цвет корпуса
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х3
Вес, кг.
1.35

Описание товара Умные весы Halsa HSL-H-212W

Умные диагностические весы HALSA предназначены для комплексного измерения различных физиологических показателей. После использования весы сохраняют данные и анализируют показатели тела. Специальное приложение на смартфоне отображает наглядный график ИМТ (индекса массы тела) и создает индивидуальный дневник вашего веса. Предусмотрена функция Bluetooth-соединения с мобильным телефоном. Весы оснащены четырьмя противоскользящими накладками для обеспечения безопасности. Изготовлены из прочного закаленного стекла, несмотря на тонкость легко выдерживают вес до 180 кг. Умное устройство автоматически включится, как только вы встанете на платформу. И самостоятельно выключится, когда вы с нее сойдете. Весы оснащены большим LCD-дисплеем с четким и контрастным изображением. Превосходное качество экрана позволяет пользоваться весами в условиях любой освещенности, даже в полной темноте.

Отзывы о товаре Умные весы Halsa HSL-H-212W




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Halsa
Автоматическое выключение
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Синхронизация по Bluetooth
да
Цвет корпуса
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Умные диагностические весы HALSA предназначены для комплексного измерения различных физиологических показателей. После использования весы сохраняют данные и анализируют показатели тела. Специальное приложение на смартфоне отображает наглядный график ИМТ (индекса массы тела) и создает индивидуальный дневник вашего веса. Предусмотрена функция Bluetooth-соединения с мобильным телефоном. Весы оснащены четырьмя противоскользящими накладками для обеспечения безопасности. Изготовлены из прочного закаленного стекла, несмотря на тонкость легко выдерживают вес до 180 кг. Умное устройство автоматически включится, как только вы встанете на платформу. И самостоятельно выключится, когда вы с нее сойдете. Весы оснащены большим LCD-дисплеем с четким и контрастным изображением. Превосходное качество экрана позволяет пользоваться весами в условиях любой освещенности, даже в полной темноте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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