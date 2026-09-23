Описание товара Оперативная память Hynix DDR5 64GB RDIMM 4800Mbps

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для серверных платформ, рабочих станций начального уровня и специализированных ПК, предназначенных для развертывания виртуальных машин, работы с крупными базами данных или выполнения задач хранения данных. Объём в 64 ГБ делает его отличным решением для повышения общей ёмкости системы, где критична стабильность и возможность работы с большими массивами информации, а не экстремальные скорости для игр или тяжёлого рендеринга в реальном времени. Для домашнего и офисного использования такой модуль не подходит, так как рассчитан на совершенно иную платформу и задачи.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль DDR5 формата RDIMM (Registered DIMM). Ключевое отличие RDIMM от обычного небуферизованного (UDIMM) — наличие регистра-буфера, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы. Это позволяет устанавливать больше модулей большей ёмкости в сервер и обеспечивает повышенную стабильность, но добавляет небольшую задержку. Важно помнить, что RDIMM физически и электрически несовместимы со стандартными слотами для настольных ПК и ноутбуков и требуют соответствующей серверной платформы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает внушительным объёмом в 64 ГБ, что в серверной среде позволяет эффективно распределять ресурсы между множеством виртуальных сервисов или обрабатывать объёмные наборы данных без постоянной подкачки с диска. Частота 4800 МГц для DDR5 является базовой (JEDEC) и обеспечивает хорошую пропускную способность для большинства серверных задач, где важна надёжность и предсказуемость работы, а не пиковая производительность в синтетических тестах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Серверная память RDIMM, как правило, работает на стандартных настройках JEDEC, гарантирующих максимальную совместимость и стабильность в круглосуточном режиме. Она не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, которые ориентированы на энтузиастов и геймеров. Напряжение и тайминги жёстко зафиксированы для соответствия строгим серверным спецификациям, а потенциал для ручного разгона отсутствует, так как это противоречит самой идее надёжной работы в дата-центре.

Совместимость с платформой

Модуль совместим исключительно с серверными материнскими платами и процессорами, которые поддерживают память типа DDR5 RDIMM. Это, как правило, платформы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC с соответствующим чипсетом. Перед покупкой необходимо тщательно сверить список поддерживаемой памяти (QVL) для вашей конкретной серверной материнской платы, чтобы гарантировать корректную работу. Установка в обычный десктопный компьютер с поддержкой DDR5 невозможна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Серверные модули RDIMM часто выпускаются в лаконичном форм-факторе без массивных радиаторов, поскольку в условиях серверной стойки охлаждение обеспечивается высокоскоростными системными вентиляторами, прогоняющими воздух через всю стойку. Внешний вид минималистичен, подсветка отсутствует, так как эстетика в серверных шкафах не имеет значения. Высота планки стандартна и не создаёт проблем при плотной компоновке модулей в серверных слотах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно. В серверных системах память обычно работает в многоканальных режимах (часто восьмиканальных на платформах EPYC/Xeon), что критически важно для раскрытия пропускной способности процессора. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули парами или группами в строгом соответствии с руководством к материнской плате. Расширение системы осуществляется добавлением идентичных модулей, желательно из одной партии, для обеспечения стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс — чёткое понимание, что это специализированный серверный модуль RDIMM, несовместимый с обычными настольными ПК, ноутбуками и рабочими станциями на базе Core i или Ryzen. Не пытайтесь установить его в неподдерживаемую систему. Убедитесь, что ваша серверная материнская плата поддерживает именно DDR5 RDIMM, а не LRDIMM или другое поколение памяти. Этот модуль — оптимальный выбор для админов, собирающих или апгрейдирующих сервер для виртуализации или файлового хранилища, где на первом месте стоит объём и надёжность, а не низкие тайминги или RGB-подсветка.