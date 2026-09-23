Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Гайковерт ударный AEG 18В BSS18C12ZC-402C 4935493428
Гайковерт AEG – это мощный и надежный инструмент для профессионалов и любителей, которые ценят эффективность и комфорт в работе. Оснащенный щеточным двигателем, этот аккумуляторный инструмент обеспечивает стабильную производительность и подходит для различных задач, связанных с завинчиванием и отвинчиванием крепежных элементов. Гайковерт обладает патроном 1/2 дюйма, что делает его совместимым с большинством стандартных насадок. Одной из ключевых характеристик этой модели является максимальный крутящий момент в 360 Нм, что позволяет справляться с самыми сложными задачами. Ударный механизм дополнительно повышает эффективность инструмента, обеспечивая до 3200 ударов в минуту. Инструмент комплектуется двумя аккумуляторами емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Зарядное устройство входит в комплект, обеспечивая быстрое восстановление энергии аккумуляторов. Напряжение аккумулятора составляет 18 В, что обеспечивает оптимальную мощность и производительность. Особое внимание уделено удобству использования: инструмент оснащен лампой точечной подсветки, которая улучшает видимость в условиях недостаточного освещения. Компактные размеры (ширина 20,4 см) и вес 2,3 кг делают этот гайковерт удобным в использовании и транспортировке. Произведенный в Китае, гайковерт AEG представляет собой отличное сочетание качества и доступности, оправдывая ожидания как профессиональных пользователей, так и домашних мастеров, стремящихся к наилучшему результату.
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