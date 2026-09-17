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Автомобиль-самосвал Богатырь Cavallino купить с доставкой в Москве
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Автомобиль-самосвал Богатырь Cavallino

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Автомобиль-самосвал Богатырь Cavallino
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобиль-самосвал
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 660 руб.  2 856 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 73307
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Автомобиль-самосвал
Возраст
от 3 лет
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х33х26
Вес, кг.
2.15

Описание товара Автомобиль-самосвал Богатырь Cavallino

Автомобиль-самосвал Богатырь Cavallino для детей от 3-х лет. Материал: Пластик.

Отзывы о товаре Автомобиль-самосвал Богатырь Cavallino




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Автомобиль-самосвал
Возраст
от 3 лет
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобиль-самосвал Богатырь Cavallino для детей от 3-х лет. Материал: Пластик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобиль-самосвал Богатырь Cavallino - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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