Массажер Bradex KZ 0701 бежевый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732816
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Массажер
Высота, см
10
Материал
силикон, ткань
Назначение
для шеи, для головы
Функции и режимы
аккупунктурный массаж
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х10
Вес, г.
720
Описание товара Массажер Bradex KZ 0701 бежевый
Способствует улучшению кровообращения, активизации обменных процессов и восстановлению сил в конце напряженного дня. Подходит для локального воздействия на акупунктурные точки шеи, поясницы, головы и других частей тела. Компактный размер. Натуральные материалы и современный эко-стиль.
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Бренд
Тип товара
Массажер
Высота, см
10
Материал
силикон, ткань
Назначение
для шеи, для головы
Функции и режимы
аккупунктурный массаж
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Способствует улучшению кровообращения, активизации обменных процессов и восстановлению сил в конце напряженного дня. Подходит для локального воздействия на акупунктурные точки шеи, поясницы, головы и других частей тела. Компактный размер. Натуральные материалы и современный эко-стиль.
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