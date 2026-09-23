Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732813
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
26
Материал
пластик
Назначение
для любой части тела
Питание от батареек или аккумулятора
да
Функции и режимы
перкуссионный массаж
Ширина, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Массажер Beurer MG185 18Вт черный (645.33)
Интенсивный и расслабляющий массаж триггерных точек для снятия напряжения. Стильный массажер с пятью насадками можно применять для всего тела. Благодаря мощному литий-ионному аккумулятору массажер работает до 5,5 часов без подзарядки.
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Бренд
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
26
Материал
пластик
Назначение
для любой части тела
Питание от батареек или аккумулятора
да
Функции и режимы
перкуссионный массаж
Ширина, см
6.5
Страна производитель
Китай
Интенсивный и расслабляющий массаж триггерных точек для снятия напряжения. Стильный массажер с пятью насадками можно применять для всего тела. Благодаря мощному литий-ионному аккумулятору массажер работает до 5,5 часов без подзарядки.
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