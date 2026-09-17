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Каталка-мотоцикл Мини-мото red купить с доставкой в Москве
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Каталка-мотоцикл Мини-мото red

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Каталка-мотоцикл Мини-мото red
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Каталка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 73256
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Характеристики

Бренд
RT
Тип товара
Каталка
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.8

Описание товара Каталка-мотоцикл Мини-мото red

Каталка-мотоцикл Мини-мото red для детей от 18 месяцев. Производство: Россия.

Отзывы о товаре Каталка-мотоцикл Мини-мото red




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Характеристики
Бренд
RT
Тип товара
Каталка
Страна производитель
Китай
Описание
Каталка-мотоцикл Мини-мото red для детей от 18 месяцев. Производство: Россия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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